احتفلت سفاراتنا لدى السودان وموريتانيا والسنغال ومنغوليا بالذكرى الـ 62 للعيد الوطني والذكرى الـ 32 ليوم التحرير.



ففي الخرطوم، أقام سفيرنا لدى السودان د.فهد الظفيري حفل استقبال حضره عدد من الديبلوماسيين ورجال الأعمال وقادة منظمات المجتمع المدني والإعلام وقيادات من الأطياف السياسية كافة.



وأعرب السفير الظفيري في كلمة خلال الاحتفال عن استعداد الكويت لتقديم الدعم اللازم لتجاوز السودان لهذه «المرحلة الحرجة»، مضيفا أن الكويت باركت «الاتفاق الإطاري» باعتباره خطوة في الطريق لتسوية سياسية شاملة تعيد السودان للمجتمع الدولي، مؤكدا دعم الآلية الدولية الثلاثية في تسهيل الحوار بين أطراف المرحلة الانتقالية وصولا لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في السودان.



وأشار إلى أن الكويت والسودان قدما مقترحا للأمن الغذائي في القمة العربية الأخيرة بالجزائر، وذلك استشعارا من البلدين بأزمة الغذاء العالمي التي خلفتها الحرب في أوكرانيا، مشيرا إلى أن المبادرتين لديهما أفكار وتصور للتعاطي مع الأمن الغذائي.



موريتانيا



وفي نواكشوط، أقام سفيرنا لدى موريتانيا ابداح الدوسري حفل استقبال بمناسبة الاحتفالات الوطنية الكويتية بحضور وفد حكومي موريتاني رفيع المستوى ضم كلا من وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج محمد سالم ولد مرزوك ووزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية اسمان ممادو كان ووزير التجهيز والنقل المتحدث باسم الحكومة النانيولد اشروقه والمستشار برئاسة الجمهورية صالح ولد دهماش والمستشارة بالوزارة الأولى هندو بنت عينينا والسفيرة الأمينة العامة لوزارة الشؤون الخارجية العالية بنت منكوس.



وذكرت سفارتنا في نواكشوط في بيان تلقته «كونا» أن الحفل حضره كذلك رؤساء البعثات الديبلوماسية المعتمدة في نواكشوط وبعض قادة الأحزاب السياسية والعديد من المسؤولين الموريتانيين الساميين ومجموعة كبيرة من الأكاديميين والإعلاميين.



السنغال



وفي داكار، أحيت سفارتنا لدى جمهورية السنغال الاحتفال بالعيد الوطني الـ 62 والذكرى الـ 32 ليوم التحرير بإقامة حفل شارك فيه حشد كبير من الشخصيات السنغالية البارزة من بينهم ممثل الحكومة وزير الاقتصاد البحري والثروة السمكية بابا سانيا امباي والعديد من السفراء العرب والأجانب وأعضاء البعثات الديبلوماسية. وذكرت السفارة في بيان تلقته (كونا) أن سفيرنا لدى السنغال عادل الأمير ألقى كلمة بهذه المناسبة، أعرب فيها عن أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ولحكومة الكويت وشعبها.



منغوليا



من جانبها، احتفلت سفارتنا لدى منغوليا بالذكرى الـ 62 للعيد الوطني والذكرى الـ 32 ليوم التحرير تحت شعار «عز وفخر»، وذلك في حفل استقبال أقامته السفارة بهذه المناسبة بعد توقف دام 3 سنوات بسبب جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) والحجر الصحي الناجم عنها.



وقال سفيرنا لدى منغوليا محمد المطيري في بيان تلقته (كونا) إن «هاتين المناسبتين غاليتين وعزيزتين على الكويتيين وتثيران الفخر والاعتزاز في نفوس جميع الكويتيين المحبين والمخلصين لوطنهم ولقائدهم صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وتحت ظل قيادة سموه الحكيمة للبلاد في ظل متغيرات وتحديات إقليمية ودولية». ورفع السفير المطيري أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وللحكومة الرشيدة وإلى جميع أبناء الشعب الكويتي.