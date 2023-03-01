أكد المدير العام للادارة العامة للجمارك سليمان الفهد حرص الكويت على التعاون العربي في المجال الجمركي من أجل متابعة تنفيذ إجراءات منطقة التجارة الحرة العربية واستكمال متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي الموحد.



وقال الفهد في تصريح لـ «كونا» في ختام مشاركته في الاجتماع الـ 43 للمديرين العامين للجمارك في الدول العربية ان هناك رؤية كويتية في هذا الشأن تظهر من خلال مشاركة الكويت في كل اللجان المعنية ودراسة المواضيع المطروحة.



وأكد «أننا في الكويت نتابع ونطبق ونستكمل إجراءات استعجال الاتحاد الجمركي»، مشيرا إلى التركيز في هذه الاجتماعات على التعاون الجمركي بين الدول الخليجية والدول العربية ومتابعة تنفيذ الإجراءات الجمركية فيما بينها.



وذكر الفهد ان مناقشات الاجتماع تركز على اجراءات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لاسيما ما يتعلق بالإجراءات الجمركية والنظام المنسق والتعرفة الجمركية وموضوع الانضمام الى اتفاقية النقل بالعبور (ترانزيت) المعدلة.



وعن مدى استفادة الكويت من اتفاقية التعاون الجمركي وغيرها من آليات التعاون العربي أوضح إن الكويت تساند أي تعاون مع الدول العربية في المجال الجمركي.



وأضاف ان الإدارة العامة للجمارك تضع الآليات التنفيذية الخاصة بمتطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي من خلال إصدار التعليمات الجمركية.



واكد المسؤول الكويتي أهمية تعاون الجهات المعنية بالدولة كافة مع إدارة الجمارك في هذا الشأن باعتبارها جهة تنفيذية لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي في الدول العربية.



وبين ان مباحثات الاجتماع تمحورت حول متابعة العمل في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتم حث الدول العربية على التوقيع والانضمام إلى اتفاقية التعاون الجمركي التي دخلت حيز التنفيذ في اغسطس الماضي بعد انضمام سبع دول واستكمال إجراءات التوقيع والتصديق عليها.



ولفت الفهد إلى «ان الكويت بصدد التوقيع والانضمام إلى هذه الاتفاقية».



كما دعا الاجتماع الدول إلى التوقيع واستكمال إجراءات التصديق على الاتفاقية العربية للنقل بالعبور المعدلة (ترانزيت)، إضافة إلى مناقشة خيارات التحصيل المشتركة للرسوم الجمركية وآلية توحيد التعرفة الجمركية في الاتحاد الجمركي.