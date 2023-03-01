بداح العنزي



وافقت البلدية على مبادرتي بيت التمويل الكويتي بشأن إعمار المنطقة المتضررة من حريق المباركية وإعادة تأهيل الساحة المجاورة لسوق الوطنية.



وقال مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي في كتاب سيحال إلى المجلس البلدي:



الموافقة على قبول المبادرات المقدمة من بيت التمويل الكويتي بخصوص الآتي:



1 - التبرع لإعادة إعمار المواقع المتضررة من حادثة حريق سوق المباركية.



2 - التبرع لإعادة تأهيل وتشجير المنطقة الواقعة بين برج بيتك ومواقف مجمع الوطنية بمنطقة القبلة بمدينة الكويت.



الموقع محل مبادرة التبرع



1 - الموقع المتضرر من حادثة الحريق في سوق المباركية بالقبلة المنطقة التجارية السابعة بمساحة 9000م2.



2 - تجميل وتشجير الساحة الواقعة بين برج بيتك ومبنى مواقف سيارات متعددة الأدوار (الموصوف بمجمع الوطنية) والكائن بمنطقة القبلة داخل مدينة الكويت على ان تشمل اعمال التجميل المكونات التالية:



- اعمال تشجير وري المنطقة.



- تطوير الممرات والأرصفة.



- تطوير أعمال الإنارة.



شرح موجز للموضوع



1 - صدرت موافقة مجلس الوزراء بموجب قراره رقم (919) باجتماعه رقم 37-2/2022 المنعقد بتاريخ 12/9/2022 بالموافقة على قبول التبرع المقدم من بيت التمويل الكويتي لإعادة إعمار المواقع المتضررة بحادثة الحريق في سوق المباركية، بحيث تتم اعادة بناء المنطقة بنفس الطابع المعماري التراثي الخاص بها وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.



2 - صدرت موافقة مجلس الوزراء بموجب قراره رقم (207) الصادر في اجتماعه رقم (7-2023) المنعقد في 6/2/2023 بالموافقة على قبول التبرع المقدم من بيت التمويل الكويتي إعادة تأهيل وتشجير المنطقة الواقعة بين برج بيتك ومواقف مجمع الوطنية بمنطقة القبلة بمدينة الكويت.



الرأي الفني



أولا: الموافقة على مبادرة بيت التمويل الكويتي بإعادة اعمار المواقع المتضررة بحادثة الحريق في سوق المباركية والكائنة بالمنطقة التجارية السابعة - القبلة - بمساحة 9000م2.



ثانيا: الموافقة على مبادرة بيت التمويل الكويتي بإعادة تأهيل وتشجير المنطقة الواقعة بين برج بيتك ومواقف مجمع الوطنية بمنطقة القبلة - قطعة 10 - بمدينة الكويت ومساحة تبلغ 6000م2.



- على ان يكون تنفيذ الاعمال حسب اشتراطات (وزارة الاشغال العامة - الهيئة العامة للطرق - وزارة الكهرباء والماء - الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية) وأي وزارات أخرى يتطلب التنسيق معها قبل تنفيذ الاعمال.



عملا بأحكام المادة (21) فقرة (13) من قانون بلدية الكويت رقم 33 لسنة 2016 والتي اشارت الى اختصاص المجلس البلدي بقبول التبرعات غير المشروطة لأنشطة البلدية بعد موافقة مجلس الوزراء.