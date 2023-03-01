وافقت البلدية على مبادرة شركة الصالحية العقارية بالتصميم والإشراف على تطوير شارع عثمان بن عفان. وقال مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي في كتابه الذي سيحال الى المجلس البلدي إن المبادرة تشمل: موقع مبادرة شركة الصالحية العقارية: شارع عثمان بن عفان في منطقة شرق.



موقع مبادرة شركة بوبيان المتحدة: مقبرة الصليبخات. وأضاف: لقد صدرت موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 525 باجتماعه المنعقد بتاريخ 2022/7/18 بالموافقة على قبول التبرع المقدم من شركة الصالحية العقارية للقيام بالأعمال الاستشارية بتطوير شارع عثمان بن عفان بمنطقة الشرق.



صدرت موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 525 باجتماعه المنعقد بتاريخ 2022/7/18 بالموافقة على قبول التبرع المقدم من شركة بوبيان المتحدة ومكتب DMDA للتصميم والإشراف على تنفيذ سور وبوابات دخول وخروج الطرق المؤدية الى مقبرة الصليبخات.



الرأي الفني: أولا: الموافقة على مبادرة شركة الصالحية العقارية بالتصميم والإشراف على تطوير شارع عثمان بن عفان.



ثانيا: الموافقة على مبادرة شركة بوبيان المتحدة ومكتب DMDA بخصوص التصميم والإشراف على تنفيذ سور وبوابات مقبرة الصليبخات.



على أن يكون تنفيذ الأعمال حسب اشتراطات (وزارة الأشغال العامة - الهيئة العامة للطرق - وزارة الكهرباء والماء - الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية) وأي وزارات أخرى يتطلب التنسيق معها قبل تنفيذ الأعمال.



عملا بأحكام المادة 21 فقرة 13 من قانون بلدية الكويت رقم 33 لسنة 2016 والتي أشارت الى اختصاص المجلس البلدي بقبول التبرعات غير المشروطة لأنشطة البلدية بعد موافقة مجلس الوزراء.