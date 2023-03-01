المعرض سيمنح الزوار تكوين فكرة موسعة وفهم مدارك فرائض ومعالم الحج والعمرة



تنطلق اليوم فعاليات معرض الحج والعمرة الرابع الذي تقيمه شركة معرض الكويت الدولي في مشرف قاعة رقم 7 للمناسبات الخاصة تحت رعاية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، تشارك فيه عدد من الحملات والمؤسسات الحكومية والخاصة تحت سقف واحد مهتمة بشؤون ومناسك الحج والعمرة ويستمر لمدة أسبوع. وقالت المديرة التنفيذية لقطاع التسويق والمبيعات في شركة معرض الكويت الدولي باسمة يوسف الدهيم في بيان صحافي إن المعرض يعد فعالية مهمة لتعزيز وتطوير آلية التواصل مع المقبلين على أداء الحج والعمرة، فضلا عن زيارة أبرز المعالم الدينية والمقدسة التي تمتلك مكانة كبيرة في نفوس المؤمنين.



وأضافت ان المعرض يسعى من خلال إقامته لمدة أسبوع لخدمة ضيوف الرحمن من خلال العروض المقدمة للحملات والشركات والمؤسسات المشاركة فيه وطرح أبرز العروض المناسبة لهم، فضلا عن نقل أفضل الممارسات والتجارب الناجحة للمشاركين في منظومة الحج والعمرة.



وأفادت الدهيم بأن هذا المعرض سيمنح الزوار تكوين فكرة موسعة وفهم مدارك فرائض ومعالم الحج والعمرة وأهميته الدينية والتاريخية للمسلمين، فضلا عن إيجاد بيئة خصبة لمشاركة المجتمع وتنمية التواصل والترابط بين الأفراد والجهات المشاركة. وأشارت إلى أن المعرض متخصص في طرح وتقديم الخدمات والحلول المبتكرة للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، مبينة أيضا الخدمات المقدمة في الملتقى، منها شركات الطيران والنقل والفنادق ووكلاء السياحة والعديد من الخدمات.



وتسعى شركة معرض الكويت الدولي الى إقامة هذا النوع من المعارض المتخصصة للتعرف على الخدمات التي تقدمها الشركات والحملات والجهات المشاركة تحت منصة واحدة تسعى لخدمة الجميع للتنافس الشريف وعرض إنجازات تلك الجهات وترويجها للمهتمين عبر إقامة العروض والباقات التي تتناسب مع احتياجات العملاء وصولا الى دفع عجلة الاقتصاد نحو الازدهار وإعطاء صورة أكثر إشراقا للكويت وأهلها على المستوى العالمي.