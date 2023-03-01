

أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة أن الجهاز المركزي للمناقصات العامة طلب من شركة نفط الكويت الإفادة بشأن تأخير طرح 3 مناقصات في الشركة ونتيجة تطبيق أحكام المادة 83 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 لبيان المتسبب في تأخير طرح مناقصة جديدة بشأن تزويدها بأيد عاملة فنية متخصصة لعمليات الشركة البحرية، وكذلك مشروع المحافظة على ضغط مكمن وارة المرحلة الثالثة، وبشأن القيمة التقديرية لمناقصة خطوط الأنابيب والأعمال المرتبطة بها في منطقتي أم نقا وجنوب الرتقة.



وفي التفاصيل، قالت المصادر إن جهاز المناقصات طلب من شركة نفط الكويت الاستعجال في الرد على الكتب الخاصة بالجزاءات التي تم إرسالها سابقا وتحديدا في 22 يونيو 2022.



إلى ذلك، رفض جهاز المناقصات الموافقة على طلب الشركة إعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على طلب تمديد تاريخ تسليم عقد مشروع خطوط أنابيب شركة نفط الكويت لتغذية مشروع مصفاة الزور المبرم مع شركة سايبم إيطاليا، ليصبح موعد التسليم النهائي لقطاع A1 في 22 مايو 2022 بدلا من تاريخ 28 سبتمبر 2020، وبمدة تنفيذ تبلغ 601 يوم.



وبالنسية لقطاع B1 يصبح موعد التسليم في 28 مايو 2022 بدلا من 10 نوفمبر 2020 وبمدة تنفيذ تبلغ 564 يوما، وبالنسبة لقطاع B2 سيصبح موعد التسليم في 22 مايو 2022 بدلا من الموعد المقرر السابق في 29 سبتمبر 2020.



وقرر الجهاز تأجيل البت في ترسية مناقصة خدمات تشغيل وصيانة للمعدات الميكانيكية وأنظمة تبريد الهواء في مستشفى الأحمدي على الشركة التي حازت أقل الأسعار والمطابق للشروط والمواصفات بمبلغ إجمالي قدره 5.1 ملايين دينار.



وطلب الجهاز من شركة نفط الكويت عمل موازنة تثمينية لمناقصة تقديم خدمات الصيانة الشاملة والدعم التشغيلي لمرافق الإنتاج في مناطق غرب الكويت بقيمة 39.7 مليون دينار، حيث ستتم إعادة موازنة الحد الأدنى لرواتب الموظفين لغير الكويتيين وتعديل مدة العقد لتصبح 1827 يوما بدلا من 1826 يوما، وذلك لورود سنتين كبيستين خلال فترة العقد ما بين 2024 و2028.



ووافق جهاز المناقصات على إصدار الأمر التغييري السادس بزيادة مبلغ إجمالي قدره 5.15 ملايين دينار ما يعادل 10.30% من قيمة عقد مشروع تقديم خدمات الصيانة لمرافق الإنتاج في مناطق غرب الكويت المبروم مع شركة الخدمات المتكاملة للمقاولات الميكانيكية والآلات الدقيقة وتمديد العقد لمدة 6 أشهر اعتبارا من يناير الماضي حتى نهاية يونيو المقبل، ولحين الانتهاء من إجراءات ترسية مناقصتي العقد البديل، إلى ذلك طلبت الشركة طرح مناقصة تحسين شبكة توزيع الكهرباء في مدنية الأحمدي، وقرر جهاز المناقصات الموافقة على عملية الطرح.