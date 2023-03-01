



أعلن بنك الخليج عن إطلاق خدمة Google pay التي توفر لعملائه أحدث ثورات المدفوعات الرقمية وتمكنهم من إجراء عمليات الدفع اللا تلامسية باستخدام أجهزة أندرويد وwear os بكل سهولة وأمانا.

وتخضع جميع عمليات الدفع باستخدام Google pay للمصادقة بميزة التعرف على الوجه، وبكلمة المرور الخاصة بالجهاز أو من خلال البصمة، كما تتوافق الخدمة مع جميع منافذ البيع التي تقبل الدفع بالبطاقات المصرفية من بعد باستخدام الأجهزة الذكية. ويعتبر الأمان والخصوصية جزءا لا يتجزأ من خاصية Google pay، حيث لا يتم حفظ أرقام البطاقات الفعلية على الجهاز أو على خوادم Google حين يستخدم العملاء بطاقة ائتمان أو بطاقة السحب الآلي الخاصة بهم من بنك الخليج، بل يتم تخصيص رقم فريد لحساب الجهاز وتشفيره.

وتقبل خدمة Google pay في ملايين المحلات حول العالم، وفي جميع نقاط البيع التي تتيح الدفع دون تلامس، حيث يمكن استخدام الخدمة بالطريقة نفسها التي تستخدم فيها البطاقات. وتتم العملية بكل سهولة بعد إتمام المصادقة بخاصية التعرف على الوجه أو الصمة أو كلمة المرور.

كل ما يجب على العميل أن يفعله هو تقريب الأجهزة الذكية لإتمام الدفع دون تلامس، بالإضافة إلى ذلك، سيواصل حاملو بطاقات بنك الخليج، الذين يستخدمون الخدمة، الحصول نفس المكافآت والمزايا الحصرية المقدمة على بطاقاته.

وبهذه المناسبة، قال مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد محمد القطان: تشهد عملية رقمنة الخدمات المصرفية في البنك تطور مستمر في إطار الخطة الشاملة للتحول الرقمي التي تتواصل بنجاح، ومنها إطلاق التطبيق الجديد على الهواتف الذكية الذي شكل نقلة نوعية في تجربة العميل، ما يجعل تجربة العميل مع بنك الخليج أكثر سهولة، ومتاحة للجميع في كل مكان وبأي وقت، من خلال واجهة بسيطة وسريعة وآمنة، كما تصدر «الخليج» قائمة البنوك التي أطلقت خدمة Apple pay، وتحديث خدمة Easy Pay، الأولى من نوعها في الكويت.