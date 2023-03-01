

أعلن بنك بوبيان عن إطلاق تحدي Boubyan Glow Up الصحي لعملائه بالتعاون مع تطبيق Nutribox بجوائز قيمتها 2400 دينار، وذلك استمرارا لتطبيق رؤيته الهادفة لتبني نمط حياة صحية جديدة واتباع أنظمة غذائية للحفاظ على الصحة العامة وتجنب الأمراض المرتبطة بأمراض السمنة وسوء التغذية.

وقال المدير التنفيذي لإدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية في بنك بوبيان قتيبة البسام إن تحدي Boubyan Glow Up يعتبر تحديا صحيا يسعى جميع المتسابقين فيه للوصول إلى الوزن المثالي من خلال برنامج صحي لمدة 6 أسابيع. وأضاف أنه على الراغبين المشاركة من عملاء البنك من الجنسين من 18 عاما لما فوق في التحدي يمكنهم التسجيل من خلال جناح البنك المتواجد في حديقة الشهيد - المرحلة الأولى من 2 إلى 4 مارس الجاري، علما ان المشاركة في التحدي.

وأشار البسام إلى أن فترة التحدي سوف تستمر إلى 6 أسابيع فقط ما يؤثر إيجابيا على حياتهم وصحتهم بشكل عام يتم خلالها تخصيص عدد من خبراء التغذية يعد كل واحد منهم بمنزلة خبير تغذية شخصي لمتابعة الأنظمة الصحية للمشاركين وصولا للمرحلة النهائية من التحدي والإعلان عن فوز 3 فائزين من الشباب و3 من الفتيات بجوائز مالية قيمتها 500 دينار للمركز الأول و400 دينار للثاني و300 دينار للمركز الثالث.

من جانبها، قالت أخصائية التغذية العلاجية ومؤسس ومدير تطبيق Nutribox نورة صالح العسكر إنه وفقا لمنظمة الصحة العالمية تمتلك الكويت والمنطقة العربية بشكل عام أعلى وأسرع معدل نمو للسمنة في العالم، مشيرة الى أن تحدي Boubyan Glow Up هو الخطوة الأولى في تقليل نسبة السمنة في مجتمعنا باعتباره أكبر تحد صحي تفاعلي في المنطقة يتضمن برنامجا معدا بالكامل لفقدان الوزن بطريقة صحية من دون حرمان، ولتعزيز الصحة وبناء عادات غذائية صحية تسهم في زيادة مستويات الطاقة وتعزيز السعادة والثقة في النفس للإنسان.