القاهرة - مجدي عبدالرحمن



ردت د. نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، على مطالبات النواب بشأن ضم مرضى الفشل الكلوي والسرطان بمعاش تكافل وكرامة.



وقالت القباج خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل أول مجلس النواب المخصصة لمواجهة لها، بنحو 166 أداة رقابية تشمل 132 طلب إحاطة و36 سؤالا عن منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبرنامج تكافل وكرامة، وعن تيسير إجراءات استخراج كرت الخدمات المتكاملة، وتوفير كل الخدمات لذوي الإعاقة وتوفير فرص عمل لهم، قالت القباج: «فكرة أن يدخل مرضى الفشل الكلوي والسرطان تحت معاش تكافل وكرامة بجانب أصحاب الإعاقات سنحتاج لميزانية مضاعفة».



وتطرقت في حديثها عن الأيتام، قائلة: «أساءل أمام الله على الأيتام فنحن زودنا عددهم لما يقرب من 400 ألف طفل يتيم ونسبة الإنفاق وصلت لمليار و400 مليون جنيه، مشيرة إلى أن الوزارة توفر مجانية تعليم للأيتام».