الكويت تحصد جائزة الإضاءة في مسرحيتها «عنقود العنب».. ولجنة التحكيم تمنح أحمد الجسمي جائزة خاصة



الشارقة - مفرح الشمري



احتضنت أول من أمس خشبة مسرح قصر الثقافة بإمارة الشارقة الحفل الختامي للدورة الرابعة لمهرجان الشارقة للمسرح الخليجي التي نظمته دائرة الثقافة خلال الفترة من 20 الى 27 فبراير، وذلك بحضور صاحب السمو الشيخ د.سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ونخبة من الفنانين في الخليج والأكاديميين المهتمين بشؤون المسرح في الوطن العربي.



انطلق الحفل بكلمة ألقتها رئيسة لجنة تحكيم الدورة الرابعة لمهرجان الشارقة للمسرح الخليجي د.نوال بن إبراهيم، أعربت فيها عن بالغ الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على دعم سموه اللامحدود للمسرح الخليجي والعربي، والإسهام الكبير لمبادرات سموه المتواصلة على المسرح وفنانيه في منطقة الخليج ومختلف الدول العربية.



وأثنت اللجنة على الدور البارز الذي تلعبه دائرة الثقافة بالشارقة في تنظيم المهرجان بفعالياته المتنوعة، من الورش الفنية والملتقيات والعروض، ما أسهم في تطور مستويات المسرحيات التي قدمت ويعكس أهمية المهرجانات والورش المتخصصة، في تطوير أداء الفنانين بمختلف تخصصاتهم، وجعل المهرجان تظاهرة فنية لافتة في الواقع المسرحي الخليجي والإماراتي.



وأشارت رئيسة لجنة التحكيم إلى الأعمال الجيدة التي قدمت على مدار أيام المهرجان، والتي تفاوتت من حيث العروض والرؤى الإخراجية، وإبراز البيئة الخليجية في قراءة للماضي والحاضر والمستقبل، مؤكدة أهمية دعم المواهب الجديدة من الشباب والذين برزوا في عدد من المسرحيات.



وبعد ذلك تم الإعلان عن الفائزين بجوائز المهرجان، وذلك على النحو التالي:



٭ أفضل مؤثرات موسيقية: مسرحية سدرة الشيخ - سلطنة عمان.



٭ أفضل إضاءة: فيصل العبيد مسرحية «عنقود العنب» - الكويت.



٭ أفضل ديكور: مسرحية «يا خليج» - مملكة البحرين.



٭ أفضل ممثلة دور أول بدور الساعي عن دورها في مسرحية «زغنبوت» - الإمارات.



٭ أفضل ممثلة دور ثان: لمياء شويخ عن دورها في مسرحية «يا خليج» - مملكة البحرين.



٭ أفضل ممثل دور أول: محمد العجمي عن دوره في مسرحية «سدرة الشيخ» - سلطنة عُمان.



٭ أفضل ممثل دور ثان: فيصل رشيد عن دوره في مسرحية «غجر البحر» - قطر.



٭ أفضل إخراج: محمد العامري مسرحية «زغنبوت» - الإمارات.



٭ أفضل تأليف: إسماعيل عبدالله عن نص مسرحية «زغنبوت» - الإمارات.



٭ جائزة لجنة التحكيم الخاصة: أحمد الجسمي عن دوره في مسرحية



«زغنبوت» - الإمارات.



٭ أفضل عرض متكامل: مسرحية «زغنبوت» - الإمارات.



حضور الكويت لافت بالمهرجان



شهدت الدورة الرابعة لمهرجان الشارقة للمسرح الخليجي حضورا لافتا لفنانين وأكاديميين وإعلاميين من الكويت يتقدمهم الفنانون سعد الفرج ومحمد المنصور وحسين المنصور وإبراهيم الحربي وأحمد السلمان ومحمد العجيمي ود.طارق العلي وخالد أمين وخالد البريكي وأحمد إيراج وميثم بدر وصالح الحمر وياسر العماري ونصار النصار وصادق بهبهاني وعبدالعزيز بهبهاني، بالإضافة الى رئيس فرقة المسرح العربي أحمد الشطي، ومدير إدارة المسرح بالمجلس الوطني فالح المطيري، ورئيس مجلس إدارة نقابة الفنانين د.نبيل الفيلكاوي، ود.عبدالله العابر ود.فهد المذن ود.عنبر وليد ود.خلود الرشيدي ود.فيصل القحطاني والإعلامية القديرة أمل عبدالله والناقدة ليلى أحمد ود.خليفة الهاجري وأحمد التتان ود.ابتسام الحمادي والإعلامي فادي عبدالله والكاتب بدر محارب ود.سعداء الدعاس والناقد علاء الجابر، وكانت «الأنباء» الصحيفة الكويتية الوحيدة في المهرجان.



الفرق المشاركة



شاركت في مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي في دورته لهذا العام ستة عروض تنافست على جوائز المهرجان، وهي: مسرحية «الهود» لفرقة مسرح الشباب من المملكة العربية السعودية، ومسرحية «يا خليج» لفرقة جلجامش من مملكة البحرين، ومسرحية «زغنبوت» لفرقة مسرح الشارقة الوطني من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومسرحية «عنقود العنب» لفرقة المسرح العربي من الكويت، ومسرحية «غجر البحر» لفرقة قطر المسرحية من دولة قطر، ومسرحية «سدرة الشيخ» لفرقة صلالة للفنون المسرحية الأهلية من سلطنة عُمان.