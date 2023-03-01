

اختارت الهيئة الدولية للمسرح برئاسة محمد سيف الأفخم، الفنانة القديرة سميحة أيوب «سيدة المسرح العربي»، لكتابة رسالة اليوم العالمي للمسرح الـ 62، الموافق 27 مارس من كل عام.



وأكد الأفخم أن اختيار الفنانة الكبيرة سميحة أيوب جاء لكونها رمزا فنيا عربيا فريدا ومهما في مجال المسرح، فقد ساهمت سيدة المسرح العربي، في رفعة وسمو «أبو الفنون»، ليس لكونها فنانة عبقرية الأداء فحسب، بل لكونها عاشقة للمسرح حتى النخاع.



وأشار إلى أنه بالرغم من مشاركاتها العديدة في الأعمال الدرامية والسينمائية، إلا أن عشقها للمسرح وخشبته له مكانة خاصة لديها، لا يضاهيه عشق آخر، حيث استمر عطاؤها المسرحي لأكثر من 70 عاما، والذي جعلها تلقب بسيدة المسرح العربي.