

أبدى نجم منتخب الأرجنتين ونادي باريس سان جرمان ليونيل ميسي سعادته بحصوله على جائزة «الأفضل» في عام 2022 المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).



واعتبر ميسي فوزه بالجائزة «أمرا منطقيا» لتتويجه مع «التانغو» بلقب كأس العالم 2022 في الوقت الذي امتدح فيه تجديد عقد مدرب منتخب بلاده ليونيل سكالوني حتى عام 2026.



وقال ميسي: «استمرار سكالوني أمر ضروري للمنتخب الذي يمتلك قواما من الشباب أمامه الكثير للتعلم، والأفضل أن يفعل ذلك تحت قيادته، لأنه يعرف كل اللاعبين الموجودين والذين سينضمون لاحقا».



وأكد المهاجم المخضرم أن حصوله على جائزة الأفضل إضافة لتتويج سكالوني بجائزة أفضل مدرب في العالم وإيميليانو مارتينيز بجائزة أفضل حارس في العالم والأرجنتين بأفضل جمهور يعد «أمرا منطقيا» بسبب فوز بلاده بالمونديال في قطر.



وتفوق ميسي على زميله في باريس سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي ومواطن الأخير هداف ريال مدريد الإسباني كريم بنزيمة المتوج بالكرة الذهبية.



بوتياس أفضل لاعبة



وعند السيدات، احتفظت الإسبانية أليكسيا بوتياس باللقب متفوقة على الإنجليزية بيث ميد والاميركية أليكسيس مورغان.



وعند المدربين، كوفئ ليونيل سكالوني على إنجاز قيادة الأرجنتين إلى اللقب العالمي متفوقا على الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الفائز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني والإسباني بيب غوارديولا الفائز مع مان سيتي بلقب الدوري الإنجليزي.



وقال سكالوني ابن الـ 44 عاما بعد تسلمه الجائزة إنه «لا يوجد شيء أجمل من رؤية شعبك سعيدا»، متوجها بـ «الشكر إلى اللاعبين. أولئك الـ 26 الذين قادونا إلى المجد. لولاهم لم أكن لأحقق أي شيء»، مشيرا إلى أن اللاعبين لعبوا من أجل الشعب الأرجنتيني و«هذا النصر لهم لعائلتي وزوجتي وأولادي الموجودين هنا، إلى أمي وأبي وإخوتي.. لبلدنا بأكمله».



أما في فئة السيدات، فكان اللقب للمدربة الهولندية سارينا فيخمان التي توجت بطلة أوروبا عام 2022 مع منتخب إنجلترا متفوقة على الفرنسية سونيا بومباستور الفائزة بدوري أبطال أوروبا مع ليون والسويدية بيا سوندهاج مدربة البرازيل.



ونال لاعب كرة القدم لمبتوري الأطراف الپولندي مارتشين أوليكسي جائزة بوشكاش لأفضل هدف بفضل مقصيته الرائعة التي سجلها في نوفمبر لفريقه فارتا بوزناني في مرمى ستال جيشوف.



حكيمي العربي الوحيد في تشكيلة «فيفا»



أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تشكيل عام 2022 بالنسبة للرجال، جاء ذلك خلال حفل توزيع جوائز «الأفضل» السنوية، والذي أقيم في العاصمة الفرنسية باريس مساء الاثنين.



وضم التشكيل 11 لاعبا هم: في حراسة المرمى: تيبو كورتوا، وفي الدفاع: أشرف حكيمي، جواو كانسيلو، وفيرجيل فان دايك، وفي خط الوسط: كيفن دي بروين، لوكا مودريتش، وكاسيميرو، وفي الهجوم: ليونيل ميسي، كيليان مبابي، كريم بنزيمة، وإيرلينغ هالاند.



ألابا يكشف سبب اختياره «البرغوث»



حاول النمساوي ديفيد ألابا مدافع ريال مدريد الدفاع عن نفسه بعد تعرضه لانتقادات عنيفة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الكشف عن اختياره ميسي كأفضل لاعب في العالم على حساب زميله كريم بنزيمة. وكتب ألابا قائد النمسا على «تويتر»، بعدما وصلت الانتقادات إلى مطالبة مشجعين برحيله عن ريال: «بخصوص تصويت فيفا لجائزة الأفضل، فإن منتخب النمسا يصوت على هذه الجائزة كفريق ولا أفعل ذلك بمفردي. كل شخص في الفريق بوسعه التصويت وهكذا نختار».



وأضاف «كل شخص وخاصة كريم يدرك جيدا مدى إعجابي به وبمستواه. لقد قلت مرارا إنه بالنسبة لي هو أفضل مهاجم في العالم وهكذا هو الحال بدون أي شك».