

يفتتح ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا اليوم بـ«ديربي باسكي» يجمع أوساسونا بضيفه وجاره أتلتيك بلباو الاختصاصي في هذه المسابقة التي توج بلقبها 23 مرة في 39 مباراة نهائية. ويأمل أوساسونا مواصلة مغامرته في الكأس وهو الذي أطاح بقطبي الأندلس ريال بيتيس حامل اللقب وجاره إشبيلية من ثمن وربع النهائي تواليا، علما أنه يدخل مباراة اليوم منتشيا بفوزه الثمين على مضيفه إشبيلية 3-2 في الدوري الأحد. وفي ختام المرحلة الـ23 من الدوري الإسباني، قلب فياريال تأخره بهدف أمام ضيفه خيتافي إلى فوز مثير 2-1. الفوز رفع رصيد فياريال إلى 34 نقطة في المركز السابع، فيما توقف رصيد خيتافي عند 22 نقطة في المركز قبل الأخير.



إيطاليا



اقتنص لاتسيو فوزا مثيرا من ضيفه سمبدوريا بهدف نظيف في المرحلة الـ 24 من الدوري الإيطالي، في الوقت الذي ضاعف فيه فيورنتينا محنة مضيفه فيرونا وفاز عليه 3-0. وفي المباراة الأولى، انتظر «نسور العاصمة» حتى الدقيقة 80 لتسجيل هدف الفوز بواسطة لويس ألبرتو من تسديدة صاروخية رائعة. الفوز رفع رصيد لاتسيو إلى 45 نقطة ليتقدم إلى المركز الرابع، وتوقف رصيد سمبدوريا عند 11 نقطة في المركز قبل الأخير.

فرنسا



تقام مساء اليوم 3 مباريات ضمن الدور ربع النهائي من كأس فرنسا، حيث يلعب نانت مع لانس، وتولوز مع روديز، ومرسيليا وأنيسي.



استقالة رئيس الاتحاد الفرنسي



إلى ذلك، تقدم رئيس الاتحاد الفرنسي نويل لو غريت باستقالته من منصبه إلى اللجنة التنفيذية للاتحاد، حيث سيتولى نائب الرئيس فيليب ديالو الذي سيتولى منصب الرئيس المؤقت حتى الجمعية العمومية المقرر عقدها في 10 يونيو المقبل. وقرر لو غريت (81 عاما) الاستقالة من المنصب الذي شغله طوال 11 عاما، وذلك بعد أشهر عدة من الاضطرابات نتيجة اتهامات بالتحرش الأخلاقي والجنسي تولت التحقيق فيها لجنة تدقيق من المفتشية العامة للتعليم والرياضة والأبحاث.



من جهة أخرى، تم تعيين لو غريت الاتحاد الدولي للعبة «فيفا»، حيث سيترأس مكتب باريس، حيث كشف رئيس نادي ستراسبورغ وعضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد الفرنسي مارك كيلر: «ستكون لديه مسؤوليات في «فيفا»..إنه مقرب جدا من جياني إنفانتينو. لديهم (فيفا) مكتب بالقرب من فندق دي لا مارين وأعتقد أنه أمر جيد جدا بالنسبة له».