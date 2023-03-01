

منصور السلطان - أحمد خميس



ألقى رجال نجدة العاصمة القبض على وافد سوري وآخر «بدون» في منطقة الصالحية بعد العثور بحوزتهما على «ساطور» وزجاجة خمر مستوردة.



وكان قد اشتبه رجلا دورية في سيارة بها شخصان بالقرب من احد الأسواق التجارية وبعد مشاهدة الشخصين للدورية حاولا الهرب فتم اللحاق بهما وضبطهما، حيث تبين أن السائق سوري الجنسية ويبلغ من العمر 30 عاما، ومرافقه «بدون» ويبلغ من العمر 31 عاما، وقد بدا عليهما الارتباك والخوف، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على «ساطور» بالإضافة الى زجاجة خمر مستوردة، وتمت احالتهما الى جهة الاختصاص.