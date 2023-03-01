100% تغطية شواغر الموارد البشرية.. و60% لتخصصات المحاسبة



أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة أن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة تتجهز لطرح إعلان توظيف جديد لملء الشواغر الوظيفية الفنية في القطاع النفطي والتي لم تتمكن إعلانات التوظيف الأخيرة من ملئها. وفي التفاصيل، قالت المصادر إن إعلانات التوظيف الإدارية الخاصة بالموارد البشرية تمت تغطيتها بنسبة 100% وتخصص المحاسبة بنسبة 60%، أما التخصصات الفنية فلم تغطَ بالكامل، وذلك بعد رسوب العديد من المتقدمين في اختبار اللغة الانجليزية والتخصص. إلى ذلك، شددت المصادر على حيادية القطاع النفطي في إجراء الاختبارات، نافية بشكل قاطع عن وجود تلاعب لاسيما مع وجود طرف ثان حيادي متمثل في جامعة الكويت لإجراء الاختبارات، وذلك لضمان تحقيق أعلى مستويات تكافؤ الفرص لجميع المتقدمين من الشباب الكويتي.