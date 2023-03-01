علي إبراهيم



علمت «الأنباء» من مصادر مسؤولة أن قطاع التأمين في الكويت شهد نقاشات حول تقديم وثيقة تأمين جديدة عند نقل ملكية السيارة، إذ دار نقاش بين المعنيين بالقطاع حول تطبيق المادة 71 من قرار وزير الداخلية رقم 81 لسنة 1976، التي تلزم المشتري بتقديم وثيقة تأمين جديدة تتفق مدتها مع مدة الترخيص. وتنص المادة المذكورة في قرار وزير الداخلية رقم 81 لسنة 1976، باللائحة التنفيذية لقانون المرور على «عند طلب قيد ملكية مركبة يجب على المشتري تقديم وثيقة تأمين جديدة تتفق مدتها مع مدة الترخيص مع إعادة الوثيقة الأولى للمؤمن له».