قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف.بي.آي) كريستوفر راي إن تقييما أجراه المكتب خلص إلى أن تسريبا من مختبر في مدينة ووهان بالصين كان على الأرجح سببا في تفشي وباء «كوفيد-19».



وقال راي لتلفزيون «فوكس نيوز»: «خلص تقييم أجراه مكتب التحقيقات الاتحادي منذ فترة طويلة إلى أن منشأ الوباء هو على الأرجح حادثة محتملة في مختبر في ووهان».



وقال راي إنه لا يستطيع الإدلاء بمزيد من المعلومات حول تقييم المكتب نظرا لسريتها.



واتهم الحكومة الصينية «ببذل قصارى جهدها لمحاولة إفشال جهود الولايات المتحدة وغيرها لمعرفة المزيد عن أصل الوباء والتشويش عليها».



وجاءت تصريحات راي في أعقاب تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» ذكر أن تقييما ليس مبنيا على قدر كبير من الثقة لوزارة الطاقة الأميركية قال إن الوباء نتج عن تسريب غير مقصود من مختبر صيني.



وورد في تقرير الصحيفة أن أربع وكالات أميركية أخرى بالإضافة إلى لجنة مخابرات وطنية لاتزال تعتقد أن الوباء انتقل على الأرجح بشكل طبيعي، ولم تتخذ وكالتان قرارا بعد في هذا الشأن.



وعندما سئلت وزارة الخارجية الصينية عن تقرير «وول ستريت جورنال» والذي أكدته وسائل إعلام أميركية أخرى، أشارت الوزارة إلى تقرير مشترك أصدرته منظمة الصحة العالمية وبكين يتحدث عن أسباب طبيعية للوباء وليس تسريبا من مختبر.



وأكدت المتحدثة باسم الوزارة ماو نينغ أن الصين تعارض بشدة أي تلاعب سياسي في قضية أصل فيروس كورونا. ودعت الولايات المتحدة إلى احترام العلوم والحقائق والتوقف عن تسييس هذا الموضوع.



وتعليقا على تصريح مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي كريستوفر راي، قالت ماو نينغ «تعارض الصين بشدة أي شكل من أشكال التلاعب السياسي بحجة العثور على مصدر فيروس كورونا».



واضافت «ندعو الجانب الأميركي إلى احترام العلوم والحقائق، والتوقف عن تسييس قضية أصل فيروس كورونا».