دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من بغداد العراقيين إلى «كسر دائرة عدم الاستقرار» ومواصلة العمل على طريق تحقيق «الازدهار والحرية»، خلال زيارة هي الأولى للبلاد منذ ست سنوات، أكد فيها على التضامن مع العراقيين.



وقال غوتيريش، خلال مؤتمر صحافي إلى جانب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، «أنا هنا في زيارة تضامن وللتأكيد على التزام الأمم المتحدة بدعم العراق في توطيد المؤسسات الديموقراطية.. وحقوق الإنسان لكل العراقيين».



وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، الذي تعود آخر زيارة له للعراق إلى صيف العام 2017، عن الأمل في أن يكسر العراق «دائرة عدم الاستقرار والهشاشة» من أجل الانطلاق نحو «مزيد من الازدهار والحرية والسلام».



ورحب بدور العراق «المحوري» في «الاستقرار الإقليمي»، و«التزام الحكومة في تحقيق تقدم في الحوار والديبلوماسية».



من جهته، شدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على أولويات حكومته من «توفير فرص العمل» و«محاربة الفقر ومكافحة الفساد».



وأضاف السوداني: نعمل على جلب الفرقاء والآراء المتناقضة في العراق الذي نرى أنه يلعب دورا رياديا بين الأشقاء والأصدقاء لخلق هذا النظام الإقليمي المستقر والذي ينعكس قطعا على الاستقرار في عموم المنطقة والعالم.



والتقى الأمين العام للأمم المتحدة كذلك وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ورئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وفق بيان للخارجية العراقية.