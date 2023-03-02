

القاهرة - سامي عبدالفتاح



فرض الداخلية المنقوص عدديا تعادلا في الوقت القاتل على مضيفه الأهلي 1-1 أمس الأول في ملعب الأهلي والسلام ضمن منافسات المرحلة 20 للدوري المصري.



وانتظر الأهلي حتى الدقيقة 70 ليسجل هدف التقدم عن طريق محمود عبدالمنعم «كهربا»، فيما عادل النتيجة البديل النيجيري رشيد أحمد (90)، علما أن الفريق لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 80 عقب طرد مدافعه أحمد عبدالرسول بالبطاقة الحمراء مباشرة لعرقلة حمدي فتحي وهو في طريقه إلى المرمى.



وبتلك النتيجة سقط الأهلي في فخ التعادل للمرة الخامسة هذا الموسم، رافعا رصيده إلى 41 نقطة في المركز الأول وله 3 مؤجلات ضد المقاولون العرب وحرس الحدود والإسماعيلي، فيما ارتفع رصيد الداخلية بقيادة المدرب علاء عبدالعال إلى 17 نقطة في المركز 14.



وعقب اللقاء، أكد المدير الفني للأهلي السويسري مارسيل كولر إن الفريق قدم أسوأ مباراة تحت قيادته الفنية منذ توليه المسؤولية.



وتأخر كولر عن حضور المؤتمر 20 دقيقة بسبب عاصفة غضبه منه تجاه اللاعبين، وكشف بنفسه انه قال لهم: «لن أقبل بما حدث أمام الداخلية.. ما حدث أننا كنا نركض للأمام دون تنظيم دفاعي، وهذا غير مقبول وفي الأمام أهدرنا الفرص أيضا بشكل غريب».



وفي الجولة نفسها، استعاد المصري المنقوص عدديا ذاكرة الانتصارات الغائبة منذ 52 يوما، بفوزه على مضيفه إنبي 2-1، حيث سجل للمصري مروان حمدي (31) وزياد كمال (50) وسجل لإنبي أحمد أمين «اوفا» (83) علما أن المصري لعب بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 39 عقب طرد مروان حمدي بالبطاقة الحمراء المباشرة للخشونة المتعمدة مع مدافع إنبي أحمد خليل «كالوشا»، وبتلك النتيجة رفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد انبي عند 17 نقطة في المركز الـ 15.



وفي مباراة أخرى، اقتنص سيراميكا كليوباترا فوزا قاتلا على حساب ضيفه البنك الأهلي الذي تقدم أولا عبر كريم بامبو (51) بينما عادل النتيجة البديل عمر قلاوة (77) وأضاف البديل الآخر صلاح محسن هدف الفوز (90+ 5)، وبذلك رفع سيراميكا رصيده إلى 24 نقطة تقدم بها إلى المركز العاشر، فيما فشل البنك الأهلي في تحقيق الفوز للمباراة العاشرة تواليا ليتجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز الثامن عشر والأخير.



هذا، وتختتم الجولة غدا الجمعة بمباراتين، حيث يواجه الزمالك نظيره بيراميدز في مواجهة من العيار الثقيل، فيما يستضيف فيوتشر فريق الإسماعيلي الذي تخلى عن مدربه أحمد حسام ميدو، واستعان بابن النادي حمزة الجمل في محاولة جديدة لانتشال الفريق من عثراته التي جعلته مع فرق مؤخرة الدوري.