

قال تقرير صادر عن شركة «كامكو إنفست» إن أسواق الأسهم الخليجية تراجعت في فبراير الماضي، حيث وصلت لأدنى مستوياتها المسجلة في عدة أشهر قبل أن تتعافى جزئيا خلال جلسة التداول الأخيرة من الشهر، وقد بلغت القيمة السوقية للبورصات الخليجية بنهاية فبراير الماضي نحو 3.97 مليارات دولار، فيما بلغت قيمة التداول الشهرية لأسواق دول التعاون مجتمعة نحو 34.26 مليار دولار.



وأضاف التقرير أن مؤشر مورغان ستانلي الخليجي شهد أعلى معدل تراجع شهري في 5 أشهر بعد أن سجل خسائر شهرية بنسبة 5.2% لينهي تداولات الشهر مغلقا عند 666.75 نقطة. ودفع التراجع الشهري أداء الأسواق الخليجية منذ بداية العام 2023 حتى تاريخه لتسجيل خسائر بنسبة 3.7%.



ويعزى الانخفاض بصفة رئيسية إلى المخاوف من التأثير الاقتصادي الناجم عن توقع رفع أسعار الفائدة عدة مرات في الولايات المتحدة هذا العام، خاصة بعد صدور البيانات الاقتصادية الأخيرة، كما أثر ضعف أسعار النفط على الأسواق الخليجية، حيث انخفضت العقود الآجلة لمزيج خام برنت بنسبة 0.7% خلال الشهر، مسجلة بذلك الشهر الثاني على التوالي من التراجع.



وبالإضافة إلى ذلك، أثر ضعف الأرباح التي أعلنت عنها بعض الأسهم الخليجية مؤخرا على معنويات الأسواق وذلك على الرغم من أن نمو الأرباح في العام 2022 بصفة عامة ظل جيدا مقارنة بمستويات العام 2021.



وظل الأداء الفردي للأسواق الخليجية متفاوتا خلال الشهر، واقتصر النمو البارز على بورصة دبي التي سجلت مكاسب شهرية بنسبة 4.1%. وعلى جانب البورصات الخاسرة، جاءت السعودية في الصدارة بتسجيلها لتراجع حاد بنسبة 6.4% على أساس شهري في فبراير 2023، تليها قطر والكويت بخسائر شهرية بلغت نسبتها 3.3% و0.5% على التوالي.



واقتصر تسجيل مكاسب منذ بداية العام 2023 حتى تاريخه فقط على بورصتي دبي والبحرين، بنسبة 3.0% و1.9% على التوالي، في حين أظهرت السعودية وأبوظبي انخفاضا أعلى نسبيا بنسبة 3.6% لكلا منهما بنهاية فبراير 2023.



بورصة الكويت



تراجع أداء مؤشرات بورصة الكويت هامشيا في فبراير 2023 بعد انخفاض واسع النطاق أثر على معظم قطاعات البورصة. فعلى صعيد المؤشرات الرئيسية للسوق، شهد مؤشر السوق الرئيسي أكبر انخفاض شهري بنسبة 1.3%، لينهي تداولات الشهر مغلقا عند مستوى 5.548.7 نقاط، في حين سجل كل من مؤشري السوق الأول والسوق العام تراجعا شهريا بنسبة 0.2% و0.5%، على التوالي، بينما تراجع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 0.4% بنهاية الشهر.



وخلال الشهر، تمت ترقية ست شركات للانضمام إلى مؤشر السوق الأول وهي تحديدا: شركة الكويت للاستثمار، ومجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار، وأعيان للإجارة والاستثمار، والشركة التجارية العقارية، والصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن، ومجموعة جي إف إتش.



السوق السعودي



شهد المؤشر العام للسوق السعودية أكبر معدل انخفاض شهري على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بنهاية شهر فبراير2023 ما يعكس سلسلة من إعلانات الأرباح الضعيفة التي صدرت مؤخرا ما أثر سلبا على معنويات المستثمرين، هذا إلى جانب ضغوط الأسواق العالمية وذلك في ظل البيانات الاقتصادية الأخيرة الصادرة عن الولايات المتحدة التي أظهرت معدلات نمو قوية، ما يشير إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة هذا العام. وبعد التراجع المتواصل على مدار سبع جلسات تداول، أنهى مؤشر السوق العام جلسة تداولات يوم 27 فبراير 2023 دون حاجز 10 آلاف نقطة ووصولا إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ أبريل 2021 عند مستوى 9.994.75 نقطة.



إلا أن المؤشر تعافى نسبيا وارتفع بنسبة 1.1% بنهاية جلسة التداول الأخيرة لهذا الشهر لينهي تداولات فبراير مغلقا عند مستوى 1.0102.7 نقاط ليسجل انخفاضا شهريا بنسبة 6.4%. ودفع التراجع الذي تم تسجيله في فبراير 2023 بالمؤشر إلى الانخفاض من حيث الأداء منذ بداية العام 2023 حتى تاريخه بنسبة 3.6%، ما يعد أكبر انخفاض يتم تسجيله على مستوى الأسواق الخليجية بما يتسق مع التراجع الذي شهده مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية.



أسواق الإمارات



تباطأت وتيرة نمو مؤشر فوتسي سوق أبوظبي في فبراير 2023، إذ شهد نموا هامشيا بنسبة 0.3% لينهي تداولات الشهر مغلقا عند مستوى 9.844.81 نقطة. وبالمقارنة، انخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 0.6% خلال الشهر لتصل إلى 2.44 تريليون درهم إماراتي. أما على صعيد المؤشرات القطاعية، فقد انقسم الأداء بالتساوي ما بين القطاعات الرابحة والخاسرة، إذ سجلت خمسة مؤشرات قطاعية من أصل عشرة مكاسب خلال الشهر، بينما سجلت القطاعات الخمسة المتبقية خسائر خلال الشهر.



فيما سجل المؤشر العام لسوق دبي المالي أفضل أداء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في فبراير 2023 بمكاسب بلغت نسبتها 4.1% خلال الشهر لينهي تداولات الشهر مغلقا عند مستوى 3.437.76 نقطة. وساهم في تعزيز أداء المؤشر هذا الشهر المكاسب التي سجلتها 7 من أصل 8 مؤشرات قطاعية بما في ذلك القطاعات ذات رؤوس الأموال الكبيرة مثل القطاع المالي والعقاري والصناعي.



بورصة قطر



سجلت بورصة قطر ثاني أعلى معدل تراجع شهري في فبراير 2023. وأنهى مؤشر السوق العام تداولات الشهر مغلقا عند مستوى 1.0571.0 نقطة، ليسجل بذلك تراجعا شهريا بنسبة 3.3%. كما تراجع مؤشر قطر بورصة قطر لجميع الأسهم بنسبة 2.4%، ما يشير إلى ضعف الأداء على نطاق واسع. وأدت الخسائر التي شهدتها البورصة في فبراير 2023 إلى محو المكاسب التي تم تسجيلها الشهر السابق ليتراجع بذلك الأداء منذ بداية العام 2023 حتى تاريخه بنسبة 1.0%.



بورصة البحرين



استقر أداء مؤشر بورصة البحرين ولم يشهد تغيرا يذكر في فبراير 2023، حيث سجل نموا شهريا بنسبة هامشية بلغت 0.2% لينهي تداولات الشهر مغلقا عند مستوى 1.931.83 نقطة. وعلى صعيد الأداء القطاعي، جاء مؤشر قطاع المواد الأساسية، الذي يضم سهما واحدا فقط (شركة ألمنيوم البحرين)، في الصدارة مسجلا مكاسب شهرية بنسبة 1.6% في فبراير 2023 لينهي تداولات الشهر مغلقا عند مستوى 5.696.8 نقاط.



سوق عُمان



كان مؤشر سوق مسقط 30 ثاني أفضل الأسواق أداء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في فبراير 2023، إذ شهد نموا بنسبة 1.1% على أساس شهري لينهي تداولات الشهر مغلقا عند مستوى 4.753.28 نقطة بعد تسجيله لتقلبات يومية بصفة مستمرة منذ بداية العام. أما على صعيد الأداء القطاعي، سجلت كافة المؤشرات القطاعية الثلاث مكاسب شهرية في فبراير 2023. حيث سجل مؤشر قطاع الخدمات أعلى معدل نمو شهري بنسبة 2% خلال شهر فبراير 2023 وأنهى تداولات الشهر مغلقا عند مستوى 1.714 نقطة.