أعرب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح عن بالغ الشكر والتقدير لجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية التي شاركت في الإعداد والتنظيم لفعاليات وأنشطة الاحتفال بالعيد الوطني المجيد ويوم التحرير.



وثمن سموه في رسائل بعث بها إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد ووزير الاعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس اللجنة الدائمة للاحتفالات بالأعياد الوطنية عبدالرحمن المطيري ووزير الصحة د. أحمد العوضي ورئيس مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية محمد السقاف الدور المتميز والجهود المخلصة والتنسيق المتكامل بين جميع الجهات المشاركة في الاحتفالات الوطنية.



وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء أن جهود الكوادر الوطنية والطاقات الشبابية أسهمت في تهيئة الأجواء الآمنة للاحتفالات وإظهارها بصورة مشرفة أبرزت الوجه الحضاري لوطننا العزيز.



وعبر سموه عن اعتزازه وتقديره لما شهدته هذه الاحتفالات من مظاهر بهجة وسرور أظهرها المواطنون والمقيمون جسدت المعاني السامية للولاء والانتماء الوطني، داعيا العلي القدير أن يحفظ الكويت وشعبها في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين.



من جانب آخر، نقل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح إلى جميع منتسبي وزارة الداخلية تحيات وتقدير صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، مؤكدا أن تواجدهم على رأس عملهم محل اعتزاز وتقدير.



وقالت الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحافي ان ذلك جاء خلال تفقد سموه مقر النقطة الأمنية الخاصة بتأمين الاحتفالات الوطنية في شارع الخليج العربي وكان في استقباله وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس وعدد من القيادات الأمنية.



وأعرب سموه عن شكره وتقديره لرجال وزارة الداخلية وجميع الجهات المشاركة في تأمين الاحتفالات بالاعياد الوطنية، مشيدا بجهودهم المتواصلة، مطالبا بمزيد من العمل والعطاء من أجل خدمة الوطن والمواطنين.



وذكر بيان «الداخلية» أن سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح اطلع خلال الزيارة على الترتيبات الأمنية وجهود أجهزة الوزارة في تأمين الاحتفال بالأعياد الوطنية، كما اطلع على التواجد الأمني وآلية عمل غرفة العمليات الميدانية وكاميرات المراقبة المرورية.



من جانب آخر، بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ببرقية تعزية إلى الرئيسة كاترينا ساكيلاروبولو رئيسة جمهورية اليونان الصديقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث تصادم قطارين في مدينة لاريسا وسط اليونان.