احتفلت سفاراتنا لدى لبنان وإيران وهنغاريا وكمبوديا وجنوب أفريقيا بالذكرى الـ62 للعيد الوطني والذكرى الـ 32 ليوم التحرير.



وأقامت سفارتنا في بيروت، حفل استقبال في فندق فينيسيا غروب بمناسبة العيد الوطني الثاني والستين، والتحرير الثاني والثلاثين للكويت.



واستقبل القائم بأعمال السفارة الوزير المفوض عبدالله الشاهين المدعوين من نواب ووزراء وشخصيات سياسية، وقد حضر النائب فادي علامة ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب ممثلا رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.



إيران



وفي طهران، أقام سفيرنا لدى إيران بدر المنيخ احتفالا بمناسبة العيد الوطني الـ62 ويوم التحرير الـ32 بحضور مسؤولين إيرانيين وسفراء عرب وأجانب.



وذكرت سفارتنا لدى طهران في بيان، تلقت «كونا» نسخة منه، أن السفير المنيخ رفع في كلمة ألقاها بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات الى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، والحكومة الرشيدة والشعب الكويتي.



كما أعرب عن سعادته بحجم الحضور «الذي يعكس العلاقات الودية بين الكويت والدول المشاركة في هذا الحفل».



واستذكر المنيخ ذكرى الآباء المؤسسين والأجداد والأبطال والشهداء الذين قدموا أرواحهم في الدفاع عن الكويت أمام الاحتلال العراقي عام 1990.



وأكد المنيخ عزم الكويت وطهران على تقوية علاقاتهما الثنائية في شتى المجالات، مشيرا في هذا الصدد إلى انه تم أخيرا استئناف عقد اجتماعات اللجان المشتركة التي أسفرت عن مفاوضات «بناءة».



من جانبه، قدم نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي باقري خلال الحفل التهاني الى الكويت حكومة وشعبا بمناسبة الأعياد الوطنية. وأكد باقري أهمية العلاقات الإيرانية- الكويتية المبنية على حسن الجوار والاحترام المتبادل، مصرحا بأن «استراتيجية إيران قائمة على تعزيز التعاون البناء مع جميع دول المنطقة خاصة دولة الكويت».



هنغاريا



وفي هنغاريا، أقام سفيرنا لدى هنغاريا سعد العسعوسي حفلا بمناسبة العيد الوطني الـ62 وذكرى التحرير الـ32 لدولة الكويت حضره عدد من المسؤولين وأعضاء السلك الديبلوماسي ورجال الأعمال.



وذكرت سفارتنا لدى هنغاريا في بيان تلقت «كونا» نسخة منه أن السفير العسعوسي رفع في كلمته بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات الى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والحكومة الرشيدة والشعب الكويتي.



كما أكد متانة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، مشيرا الى أن الاحتفال يعد فرصة لتعريف المجتمع الهنغاري بأبرز معالم النهضة والتطوير التي شهدتها الكويت أخيرا.



كمبوديا



وفي كمبوديا، ذكرت السفارة في بيان تلقت «كونا» نسخة منه أنها أقامت حفلا بمناسبة الأعياد الوطنية، حضره الوزير الأول للمهمة الخاصة والشؤون الإسلامية بمملكة كمبوديا عثمان حسن كضيف شرف وممثلا عن الحكومة الكمبودية، وبمشاركة عدد من كبار الشخصيات بمن فيهم النواب البرلمانيون والمسؤولون الحكوميون ورؤساء البعثات الديبلوماسية ورجال الأعمال ورؤساء الجمعيات والمنظمات الخيرية.



جنوب أفريقيا



وفي جنوب أفريقيا، ذكرت سفارتنا لدى بريتوريا في بيان تلقت «كونا» نسخة منه، أن القائم بالأعمال في السفارة صالح الذويخ تقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات الى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ولحكومة الكويت وشعبها.



وتطرق القائم بالأعمال الى أهمية العلاقات الثنائية المميزة بين حكومة الكويت وجمهورية جنوب أفريقيا التي توثقها أواصر الصداقة والتعاون على الأصعدة كافة، وذلك بفضل تطلعات وتوجيهات قيادتي البلدين لتحسين مستوى العلاقات الثنائية.