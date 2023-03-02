عبر مدير الموارد والحملات بجمعية النجاة عمر الشقراء عن سعادته بتفاعل المحسنين الكبير مع حملة «تخيل 5» لحفر الآبار والتي انطلقت تزامنا مع الأيام الوطنية.



وقال الشقراء إن تبرعات المحسنين تجاوزت في اليوم الأول من الحملة 100 ألف دينار، وما زالت التبرعات مستمرة نظرا للحاجة الكبيرة.



وأشار الشقراء الذي يتواجد حاليا في الصومال على رأس وفد من «النجاة» يضم مؤثرين وناشطين في المجال الإنساني إلى أن سبب إطلاق حملة «تخيل 5» هو الواقع المؤلم الذي تعيشه الكثير من البلدان بسبب نقص المياه، .



ودعا الشقراء كل من يرغب في التبرع إلى التواصل مع الجمعية عبر الخط 1800082 أو من خلال الموقع الإلكتروني، وصفحاتها على مواقع التواصل.