أعلن مركز الحمراء للتسوق عن عرض ماكرون يعد الأكبر في العالم على شكل علم الكويت، والذي حقق رقما قياسيا، دُوِّن في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وذلك يوم الخميس 23 فبراير.



ويأتي تنظيم هذا العرض في مركز التسوق في إطار احتفالات «الحمراء» بموسم الأعياد الوطنية لشهر فبراير، حيث يجري العرض بالتعاون مع رونز وبرعاية من أوردبل.



كما تميز العرض بمجموع 9600 ماكرون واستغرق ما يقارب 260 ساعة عمل لتحضيره من قبل 9 موظفين، محطما رقما قياسيا لم يهزم منذ عام 2013.



وقد استمر العرض لغاية يوم السبت 25 فبراير بألوان علم الكويت النابضة بالحياة.