عاطف رمضان



أكد وزير التجارة والصناعة مازن الناهض أن الوزارة تقوم بدورها في توعية المواطنين والمقيمين بحقوقهم في حال شرائهم أي منتج أو سلعة أو حصولهم على خدمة. جاء ذلك في تصريح صحافي للوزير الناهض عقب افتتاحه فعالية اسبوع المستهلك الخليجي في بوث وزارة التجارة في مجمع الأفنيوز بحضور وكيل الوزارة محمد العنزي وعدد من المسؤولين في الوزارة وقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك. وقال الناهض انه بمناسبة الاسبوع الموحد لدول مجلس التعاون فيما يخص حماية المستهلك فدورنا في الكويت ان نبين للمواطنين والمقيمين حقوقهم وكيفية تقديم شكوى او بلاغ للوزارة في حال وجود اي مخالفة والفرق ما بين المخالفة والبلاغ وطرق تقديمها وما هو المسموح والمتاح لهم حتى لا يقعوا في عمليات الغش التجاري.



ولفت الوزير الناهض الى انه في حال وجود اي مخالفة يتقدم المستهلك ببلاغ والوزارة تقوم باللازم لإرجاع حقه.



وأشار الى ان الوزارة تقوم بتوعية المستهلكين في حال رد السلعة او اذا كانت تالفة والضمانات الموجودة لكل مستهلك. وذكر ان الوزارة تحرص على ان يكون هناك وعي لدى المستهلكين وانه من خلال تطبيق سهل الالكتروني يمكن للمستهلكين تقديم شكاوى او بلاغات للوزارة في حال على سبيل المثال وجود بضاعة تحمل صورا مخلة بالآداب العامة او وجود سعر مرتفع بطرق مصطنعة او غش تجاري وان الوزارة تتفاعل مع هذه الشكاوى او البلاغات حتى وان لم يقم المستهلك بشراء المنتج او السلعة. وزاد: وفي حال تعرض المستهلك للغش التجاري عند شراءه سلعة يقوم بذكر المخالفة ونوعيتها اذا كانت بضاعة تالفة او سعرا مرتفعا بطريقة مصطنعة فالوزارة تقوم بإعداد محضر ضبط لاتخاذ الاجراءات القانونية. ونصح الناهض المستهلكين في حال وجود اي مخالفات او بلاغات عدم التردد في طلب المساعدة من حماية المستهلك بالوزارة.