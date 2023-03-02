دعا مدير إدارة العلاقات العامة والمتحدث الرسمي في البلدية محمد المطيري الجميع إلى المشاركة في حملة فزعة مجتمعية للحد من السلوكيات الخاطئة في النظافة، كاشفا عن إطلاق حملة جديدة تحت عنوان «ديرتنا تستاهل»، ‏وذلك لرفع مستوى النظافة في محافظات الدولة.



‏وبين المطيري أن الحملة تأتي بناء على ‏توجيهات مدير عام بلدية الكويت م.أحمد المنفوحي ‏والقرار الإداري الصادر ‏رقم 211 بشأن تشكيل فريق لرصد ومتابعة الظواهر السلبية بشأن نفايات النظافة، موضحا أن الحملة ستبدأ اعتبارا من 1 مارس الجاري لمدة ثلاثة أشهر لتشمل المناطق السكنية والاستثمارية والتجارية وستستهدف أيضا مراقبة المناطق الزراعية والشاليهات والجواخير.



‏وأضاف المطيري أن الحملة تتضمن تكثيف الجولات الميدانية لفرق إدارات النظافة والتفتيش عبر مضاعفة جهود مفتشي النظافة في أعمال النظافة والتعامل السريع مع أي من السلوك والمظاهر السلبية بشأن المخلفات، من اجل إزالتها بشكل فوري قبل إثارتها إعلاميا.



‏وأشار المطيري إلى دعوة الجميع في المشاركة بحملة «فزعة النظافة» للحد من السلوك الخاطئة والحرص على نشر الالتزام بإخراج القمامة في مواعيدها ووضعها في الحاويات المخصصة لها ومن خلال أكياس محكمة الإغلاق تسهيلا على عمال النظافة لرفعها بشكل انسيابي.



‏وثمن المطيري الجهود الكبيرة المبذولة من قبل مراكز النظافة التابع لإدارة النظافة وإشغالات الطرق وأعمالهم الميدانية في متابعة أعمال التنظيف بشكل يومي وتفعيل الدور الرقابي للمفتشين في المراكز بمختلف المناطق السكنية والاستثمارية والتجارية والصناعية والزراعية.