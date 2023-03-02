عاطف رمضان



أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن قيامها بتوزيع القسائم الحكومية في مشروع مدينة جابر الأحمد الدفعة الثانية والتي تشتمل على 65 قسيمة بمساحة 400م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 19 نوفمبر 1997، وذلك وفقا للمواعيد التالية:



توزع البطاقات يومي الخميس والأحد 2 و5 الجاري، وتوزع بطاقات الاحتياط يوم الاثنين 6 الجاري، بينما سيتم إجراء عملية القرعة يوم الأربعاء 8 الجاري.



وقالت «السكنية» إن المواطنين المخصصة لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرجة أسماؤهم ضمن هذا التصريح عليهم الحضور شخصيا إلى مبنى المؤسسة في منطقة جنوب السرة الساعة التاسعة صباحا في المواعيد المبينة، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص، وذلك لتسلم بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.



وأشارت إلى أن من يتخلف عن تسلم بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.



ولفتت إلى انه على المواطنين المخصصة لهم القسائم الحكومية في هذه المنطقة ولم ترد أسماؤهم ضمن هذا الكشف الحضور إلى مبنى المؤسسة في تمام الساعة التاسعة صباح الإثنين 6 الجاري مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط، مشيرة إلى انه لن يسمح بدخول القاعة إلا لصاحب العلاقة فقط.



الأسماء كالتالي:



سعــد برغــش هــادي القحطاني



فيصل علي عبدالرضا جوهر



بدر حمدان سواد المطيري



علوش محمد شعف المطيري



عمر تركي عايض هادي العتيبي



حسن حمد لافي مسفر العجمي



سعود سعد سعود زمانان



حمد فهيد براك العجمي



مساعد صغير سعد المطيري



حامد عبدالجليل أحمد المحمود



ضاري محسن فلاح المطيري



محمد مخلد قطيم المطيري



ريس عبدالله ريس الرشيدي



حمد عبدالله زيد السهلي



اورنس عناد مكراد العجمي



مرزوق سعود راضي العازمي



فهد عبدالرحيم محمد عبدالغفور



نايف سليم سالم المطيري



أحمد عايد عبدالعزيز المويزري



محسن محمد محسن العتيبي



محمد مطلق شطي العرافة



محمد جاسم دخيل الرهيف



ناصر حمد فالح الهاجري



حمد مطلق بلال محمد الهاجري



عبدالله محمد عبدالله العجمي



وليد خالد صالح غيث



نايف متروك نايف المطيري



يوسف سعد جزاء العازمي



بندر فالح سلطان الخالدي



سلطان مطلق بلال العتيبي



علي راشد سالم العجمي



طالـــب علـــي طالــب عبدالرحمن



محمد فيحان علي الشريف المطيري



حمود محمد حمود السيف



عقيل أحمد الشيخ الفارسي



فهد مبارك صبر الشمري



طارق ناصر زيد العتيبي



جمال سعود شبرم الظفيري



يوسف مرشد عودة علي السعيدي



طلال عيسى عبدالله الحملي



يوسف هاشم سيد مندني رمضان



خالد فلاح دبيان صبيح



بدر ثنيان مفرج الدلماني



صقر مبرك غنيم الحيص



دهيم عايض شلوان الهاجري



محمد عبدالله مطر الشمري



سالم محمد عبدالله الكندري



مانع محمد مانع العجمي



علي شويمي سعود العازمي



فواز أحمد حسين المحبوب



علي عبدالهادي ذيب الهاجري



محمد ظاهر حمدان الفضلي



بدر عبدالهادي مازن المطيري



بدر محمد مهنا غربين العازمي



خالد سلطان سلمان العجمي



فارس فلاح دغيمان رجا الرشيدي



أحمد فهد عيسى ابا الصفا



محمد علي مانع العجمي



عبدالله زيد عبدالله المطيري



مشعل لافي عيد الهرير العازمي



علي حسين سالم الفريحان



سعود محمد كميخ العجمي



عادل فلاح مرزوق الرشيدي



جزا محمد فالح الرشيدي



محمد فارع البنيان العتيبي