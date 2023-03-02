

اختتمت أمس بطولة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد السنوية الكبرى للرماية التي نظمها الاتحاد الكويتي للرماية على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد، بمشاركة 40 دولة، حيث حقق الرامي العماني سعيد الخاطري ذهبية مسابقة فردي التراب- رجال ببطولة سمو الأمير، فيما حقق الكويتي ناصر المقلد الفضية والكازاخستاني فيكتور خسينوف البرونزية. وفي مسابقة السيدات حصلت الكازاخستانية ماريا دمترينكو على الذهبية، واللبنانية راي على الفضية، وزميلتها ليا حليم قربان على البرونزية.



وعلى هامش بطولة صاحب السمو الأمير، أقيمت البطولة الآسيوية للرماية، حيث شهدت مسابقة تراب ناشئين فردي الآسيوية، فوز الكازاخستاني دانيل بوتشيشفالوف بالذهبية، وزميله كونشينكو بوجدان بالفضية، فيما نال الكويتي ضاري المطيري البرونزية، فيما نالت الكويت أمس الأول ذهبية الفرق لمسابقة التراب ومثل المنتخب الوطني ناصر المقلد وطلال الطرقي وخالد المضف.



وفي مسابقة كأس آسيا لرماية الشوزن، حقق الرامي الصيني كون بي يانج الذهبية في رماية التراب فردي الرجال، تلاه الأردني أحمد الطرابيشي والكازاخستاني اليشير اسلابييف.



إلى ذلك، تقدم أمين عام الاتحادين الكويتي والعربي للرماية ومدير البطولة عبيد العصيمي بالشكر إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد على دعمه ورعايته لرياضة الرماية الكويتية، وإلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء وإلى الهيئة العامة للرياضة على دعمهم للاتحاد الكويتي للرماية.



وقال العصيمي: «شهدت منافسات بطولة صاحب السمو الأمير منافسات قوية بين رماة 40 دولة، وكانت البطولة ذات مستوى فني كبير بشهادة الجميع، كما حضر فعاليات البطولة كل من رئيس الاتحاد الدولي للرماية الإيطالي لوسيانو روسي الذي أثنى على تطور الرماية الكويتية، كما حضر سكرتير الاتحاد الدولي للرماية ويلي جريل ورئيس الاتحاد الإفريقي والمصري للرماية اللواء حازم حسني وعدد من رؤساء الاتحادات».



وبين أن الاتحاد الكويتي يستعد في الفترة المقبلة لإقامة معسكرات والمشاركة في البطولات التأهيلية للحصول على بطاقات تأهل إلى أولمبياد باريس 2024. من جانبه، قال الرامي الكويتي ناصر المقلد ان المنافسة كانت قوية للغاية وعبرت عن تواجد عدد من الرماة المميزين في بطولة صاحب السمو الأمير وهو ما عهدناه عليه دائما وابدا، مشيرا إلى أنه إلى النتائج الجيدة لرماة الكويت في البطولة سيكون داعما كبيرا لهم في استحقاق بطولة العالم المقرر إقامتها بالعاصمة القطرية الدوحة.



أما زميله طلال الرشيدي، فقال ان بطولة صاحب السمو الأمير أصبحت ذائعة الصيت على المستوى العالمي، مشيرا إلى أن الجهود الكبيرة مكنت رماة الكويت من الفوز بذهبية الفرق بسبب دعم مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للرماية وتوفير كل الدعم وسبل التدريب على المستوى العالمي.



كما أكدت الرامية هاجر عبد الملك صاحبة ذهبية فردي تراب السيدات، أن الفوز الكبير جاء نتاج جهود جماعية لمجلس إدارة الاتحاد وجميع العاملين والمدربين، حيث تم توفير كل أوجه الدعم المطلوب من أجل تحقيق النجاح.