

هادي العنزي



أشاد نائب رئيس البعثة في سفارة روسيا لدى الكويت حيدر حمزاتوف بالجهود المميزة التي يقوم بها مالك شركة الترويج الرياضي (KSP) وممثل المجلس العالمي للملاكمة (WBC) في الكويت مشعل الفجي، لتنظيم بطولة الكويت الدولية الثانية للألعاب القتالية، مؤكدا دعمه لكل الجهود الشبابية التي من شأنها تعزيز العلاقات الرياضية بين مختلف شعوب العالم.



جاء ذلك خلال استقباله لممثل المجلس العالمي للملاكمة (WBC)، ومالك نادي «ون تو ون» الرياضي فراس العيسى، مساء أمس في السفارة الروسية، حيث أكد أن السفارة الروسية تسعى دائما لتعزيز التعاون الرياضي بين اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات الوطنية، واللجنة الأولمبية وجميع الاتحادات الرياضية في روسيا الاتحادية. وستقام بطولة الكويت الدولية الثانية للألعاب القتالية على صالة الاتحاد الكويتي للملاكمة في 11 الجاري بمشاركة 14 رياضيا محترفا في الملاكمة والمواي تاي، حيث ستقام 7 نزالات عالمية، أحدها سيكون حزام المجلس العالمي للمواي تاي بين البطل الفرنسي بابو ساكو والبطل الإسباني نوزات تروجيلو.



من جانبه، أكد مالك نادي مالك نادي «ون تو ون» الرياضي فراس العيسى أن الشباب الكويتي قادر على تنظيم أفضل البطولات الرياضية الدولية، والمنافسات العالمية، مضيفا: «نسعى لأن تكون النسخة الثانية من بطولة الكويت للألعاب القتالية أكثر تميزا عن سابقتها، وذات طابع تنافسي عالمي، وقد سعدنا بالتعاون مع شركة الترويج الرياضي (KSP)، وسنقدم أفضل ما لدينا لكل ما من شأنه تطوير الرياضة الكويتية في مختلف الألعاب وخاصة القتالية منها».