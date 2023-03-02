

يواجه برشلونة الجريح غريمه التقليدي وضيفه ريال مدريد اليوم في «كلاسيكو» ذهاب نصف النهائي مسابقة كأس ملك إسبانيا في كرة القدم، في فترة حرجة سعيا الى تفادي خسارة ثالثة تواليا في مختلف المسابقات.



تلقى برشلونة ضربتين موجعتين في مدى أربعة أيام بخروجه خالي الوفاض قاريا بخسارته أمام مضيفه مانشستر يونايتد الانجليزي 1-2 الخميس في إياب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»، ثم أمام مضيفه ألميريا 0-1 في الدوري المحلي مهدرا فرصة الابتعاد 10 نقاط في الصدارة عن النادي الملكي. ويخوض برشلونة المباراة في غياب نجميه لاعب الوسط بيدري، وجناحه الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي بسبب الإصابة، كما يحوم الشك حول مشاركة هدافه الپولندي روبرت ليفاندوفسكي بسبب الإصابة.



ويولي برشلونة أهمية كبيرة لمواجهة «الريال» وبدا ذلك واضحا عن خلال إراحة مدربه تشافي هرنانديز للعديد من اللاعبين الأساسيين في المباراة الأخيرة أبرزهم المدافعون أليخاندرو بالديه، والفرنسي جول كوندي، والأوروغوياني رونالد أراوخو، والجناح البرازيلي رافينيا، علما أنه دفع بالأخيرين في الدقيقتين 67 و46 تواليا.



ويدرك تشافي جيدا أن خسارة ثالثة تواليا وأمام النادي الملكي ستدخل الفريق في دوامة، وهو الساعي إلى قيادة فريقه إلى التتويج بلقبي الدوري والكأس المحليين بعدما ظفر بكأس السوبر المحلية مطلع العام الحالي. في المقابل، لا تبدو حال ريال مدريد أفضل من غريمه خصوصا على الصعيد المحلي، وسيدخل مباراة اليوم بعد تعثره أمام جاره أتلتيكو مدريد (1-1) في قمة المرحلة الثالثة والعشرين.



وبعدما اعتبر تعادله مخيبا قبل مباراة برشلونة وألميريا، تحول إلى نتيجة إيجابية عقب خسارة النادي الكاتالوني.



ويأمل الريال في استغلال ملعبه وتحقيق نتيجة إيجابية مثلما فعل في ذهاب كلاسيكو الدوري (3-1) في المرحلة التاسعة في 16 أكتوبر الماضي، وبالتالي تأمين خوض مباراة الإياب بأريحية ورفع معنويات لاعبيه قبل اختبارين صعبين محليا أمام مضيفه ريال بيتيس، وضيفه إسبانيول، ثم ضد ضيفه ليفربول الانجليزي في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال (5-2 ذهابا)، وبرشلونة في الكأس. وستكون المباراة فرصة للنادي الملكي للثأر لسقوطه المخيب أمام برشلونة في المباراة النهائية للكأس السوبر في سعيه لمواصلة مشواره في المسابقة التي يلهث وراء لقبها منذ عام 2014 عندما فاز بها على حساب برشلونة 3-1 في المباراة النهائية.



ويخوض ريال المباراة بدوره في غياب ركائز أساسية، خصوصا النمساوي دافيد ألابا والبرازيلي رودريغو والفرنسي فيرلان مندي. وتقام مباراة الإياب في الرابع من أبريل المقبل.





​أنشيلوتي: لا نرغب في الانتقام



قال مدرب ​ريال مدريد​، كارلو ​أنشيلوتي​: «يجب أن نلعب مباراة متكاملة في الهجوم والدفاع، ونحن قريبون من التأهل للنهائي، مواجهة برشلونة مختلفة ضد منافس قوي للغاية، وستكون مباراة يستمتع بها المشجعون، ونحتاج 180 دقيقة للوصول إلى النهائي»، مضيفا ان «الريال» ليست لديه رغبة في الانتقام مما حدث في نهائي «السوبر»، معللا إننا اقتربنا من اللقب، وحين يحدث ذلك فإن درجة الحرارة ترتفع في ريال مدريد.