

أعلن بنك بوبيان عن توفير خدمة Google Pay لعملائه من مستخدمي أجهزة «أندرويد» و«Wear OS» في الكويت، وذلك في إطار سعيه لتقديم أفضل حلول الدفع الرقمية المتطورة لتشمل جميع عملائه بما يضمن لهم خدمات دفع أكثر تميزا وشمولية.



وفي هذا السياق، قال رئيس الخدمات المصرفية الخاصة والخدمات المصرفية الشخصية في بنك بوبيان عبدالله المجحم: «اليوم نحن على موعد جديد للإعلان عن توفير خدمة Google Pay لجميع عملائنا من حاملي مختلف بطاقات السحب الآلي والبطاقات الائتمانية والمسبقة الدفع في خطوة تتواكب مع اهتمام البنك لتعزيز حلول الدفع الرقمية المبتكرة وتزويد العملاء بأحدث التقنيات، ما يمنحهم تجربة مصرفية سلسة وآمنة ومريحة».



وستتيح خدمة Google Pay للعملاء إجراء عمليات الدفع بسهولة، حيث يمكنهم بكل بساطة إضافة بطاقات بنك بوبيان للسحب الآلي أو البطاقات الائتمانية أو المسبقة الدفع إلى محفظة Google Wallet الرقمية، ومن ثم يتم فقط تمرير الجهاز بالقرب من جهاز الدفع لتنفيذ المعاملة خلال بضع ثواني.



وتتميز خدمة Google Pay في جوهرها بالأمن والخصوصية، عند استخدام العملاء لبطاقات الائتمان أو بطاقات السحب الآلي من خلال خدمة Google Pay، حيث لا يتم تخزين أرقام البطاقة الفعلية على الجهاز لكن تتم المعاملات باستخدام حساب خاص أو «رمز مميز» خاص بالجهاز يتغير مع كل معاملة دفع وذلك لإضفاء مزيدا من الحماية والأمان.



وتقبل خدمة Google Pay في المتاجر والمطاعم والكافيهات والفنادق والعديد من الأماكن الأخرى حول العالم باعتبارها طريقة الدفع الأكثر أمنا وخصوصية، والتي تتيح للعملاء استخدام أجهزة أندرويد وWear OS الخاصة بهم لإجراء عمليات الدفع في المحلات وعبر الإنترنت ومن خلال التطبيقات.



من جانبها، قالت نائب الرئيس والمدير العام لـ Google Wallet جيني تشينج: «تقدم Google Pay خدمة الدفع الرقمي الأكثر سهولة وسرعة وأمانا لمستخدميها في أكثر من 60 دولة حول العالم والتأكد أن جميع معاملاتهم تتم بأعلى المواصفات والمعايير الأمنية».



وستتيح خدمة Google Pay لعملاء بوبيان القيام بعمليات الدفع بكل سهولة سواء من داخل التطبيق أو عند الشراء على الإنترنت دون الحاجة إلى حمل البطاقة، أو إنشاء حسابات وإدخال معلومات بطاقات الائتمان في كل مرة.