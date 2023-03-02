

طارق عرابي



أكد المدير التنفيذي لمؤسسة القبس الإعلامية ناصر المؤمن، أن تعاون جريدة القبس القائم مع مجلة «فوربس الشرق الأوسط» جاء بدافع مسؤوليتها الاجتماعية تجاه المبادرين ورواد الأعمال الكويتيين، الذين يعتبرون من أهم ركائز الاقتصاد الوطني.



وأضاف المؤمن خلال المؤتمر الصحافي للكشف عن تفاصيل الحدث الاقتصادي للإعلان عن قائمة أقوى 20 رائد أعمال في الكويت خلال عام 2023 الذي استضافته جامعة الشرق الأوسط الأمريكية AUM صباح أمس، إن المشاريع التي يقوم بها المبادرون ورواد الأعمال الكويتيون تحظى باهتمام بالغ من الاقتصاديين وأصحاب رؤوس الأموال في الكويت والدول المجاورة، مشيرا إلى أن التعاون بين القبس و«فوربس الشرق الأوسط» بدأ منذ يوليو 2022 لعمل دراسة شاملة للسوق المحلي، نتج عنها قائمة بأفضل 20 مبادرا ورائدا للأعمال في الكويت داعمين للتحول الرقمي في مشاريعهم.



وأشار إلى أن الغاية من هذه الدراسة هي إثراء بيئة رواد الأعمال وخلق المنافسة والشغف لديهم، مبينا أن الحصول على جائزة فوربس العالمية المشهود لها اقتصاديا، ستفتح للمبادر فرصا لشراكات متوقعة مع مستثمرين محليين وإقليميين.



وفي هذا السياق، كشف المؤمن عن أن القبس ستعقد فعالية مرتقبة في 15 الجاري على فترتين الأولى صباحية، ستقام في قاعة بجامعة الشرق الأوسط الأمريكية (AUM)، ويتخللها العديد من الحلقات النقاشية التي تطور بيئة الأعمال في الكويت، في حين ستقام الفترة المسائية للفعالية في فندق سانت ريجيس وستتخللها احتفالية مع كلمة من القبس و«فوربس» لإعلان أسماء الفائزين وتكريمهم.



وقال المؤمن إن مشروع الشراكة مع «فوربس الشرق الأوسط» ما كان ليتحقق لولا تعاون جامعة AUM وبقية الرعاة وإيمانهم بالفكرة، واستشعارهم بالمسؤولية الاجتماعية ذاتها، وهم «بنك الكويت الوطني وشركة زين ومجموعة الملا وشركة الأهلي كابيتال وشركة علي الغانم للسيارات».



من جانبها، أعربت مدير تنظيم الفعاليات في «فوربس الشرق الأوسط»، شانون نوريس، عن سعادة «فوربس الشرق الأوسط» بإقامة هذا الحدث لتسليط الضوء على نجاحات الشركات الناشئة ورواد الأعمال الشباب في الكويت، مضيفة أن المجلة تفخر بدعم النظام الريادي في المنطقة من خلال تسليط الضوء على إنجازات رواد الأعمال والشركات الناشئة وشركات رأس المال الجريء في جميع أنحاء المنطقة.



كما أعربت نوريس عن سعادتها بالشراكة مع جريدة القبس لدعم المواهب ورواد الأعمال المحليين في الكويت، مؤكدة أن الشراكة بين فوربس والقبس تأتي من رؤية مشتركة لدعم رواد الأعمال في الكويت، كما أملت في أن يشجع هذا الحدث الكثير من الشباب الكويتي على الاهتمام بالريادة وتوسيع الأعمال الإبداعية.



وتابعت: في العقد المقبل سيكون للشباب الكويتي من رواد الأعمال والشركات الناشئة دور أساسي في المشهد الاقتصادي في الكويت، مع مساعي الدولة إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على دخل النفط، فيما سيكون الابتكار والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة هي المفتاح نحو ذلك، إذ سيكون الابتكار والتكنولوجيا عاملا مميزا لرواد الأعمال الشباب في الوقت الحاضر، والكويت في المكان المناسب للاستفادة من ثورة التكنولوجيا.

وفي الواقع، ولدت بعض أكثر الشركات الناشئة الناجحة في المنطقة في الكويت، كما أن الشركات الكويتية تجذب تمويلا من المستثمرين الدوليين.



وأضافت نوريس انه سيتم خلال هذا الحدث تكريم 20 رائد أعمال من الكويت، تم اختيارهم استنادا إلى الابتكار والقابلية للتوسع والحجم وسجل الأداء السابق لهم، مشيرة إلى أنه قد تم اختيار هؤلاء المبادرين من بين أكثر من 100 رائد أعمال قدموا ترشيحات لأنفسهم للجائزة، بالإضافة إلى رواد الأعمال الذين لدينا عنهم معلومات في قاعدة بياناتنا.