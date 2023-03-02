

يواصل بنك الكويت الدولي (KIB) التزامه بتقديم الدعم لموظفيه من كل القطاعات والإدارات، إذ تقدم بالتهنئة من إحدى موظفاته، المستشارة نادية الفضلي، إثر حصولها على درجة الماجستير في القانون العام من جامعة الكويت بدرجة امتياز، بعد تقديم أطروحتها بعنوان «المسؤولية الدولية عن تلوث البيئة».



وتأتي هذه المبادرة المهمة من KIB في إطار التزامه المستمر باستراتيجيته الهادفة إلى تمكين موظفيه والارتقاء بأدائهم في مسيرتهم العملية والشخصية، على حد سواء، بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة النجاح والتميز بين جميع شرائح كوادره البشرية.

وفي هذه المناسبة، قال مدير عام إدارة الموارد البشرية في KIB، فراس الدارمي: نشيد اليوم بإنجاز جديد حققته موظفتنا المميزة، المستشارة نادية الفضلي، ونشعر بالفخر لنجاحها باستكمال درجة الماجستير في القانون العام، لما يمثله هذا الإنجاز من تفوق على الصعيد الأكاديمي، وانعكاس واضح لالتزامنا بدعم مواردنا البشرية وحرصنا على تفوقهم في كل خطوة من مراحل مسيرتهم المهنية معنا.

كما أن هذا الإنجاز تحديدا يعد في غاية الأهمية لنا، حيث دائما ما نضع الاستدامة والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) في صلب رؤيتنا المؤسسية.