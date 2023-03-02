

شاركت الشركة الكويتية للاستثمار برعاية مؤتمر الاتحاد الوطني السادس والخمسين لطلبة الكويت فرع المملكة المتحدة والذي أقيم برعاية وحضور سفير الكويت في المملكة المتحدة وأيرلندا بدر العوضي، ومثل الشركة الكويتية للاستثمار في حضور فعاليات المؤتمر طلال الرشدان مدير أول العلاقات العامة والإعلام في الشركة الكويتية للاستثمار.



وشارك الرشدان في فعاليات المؤتمر الذي تضمن أنشطة اقتصادية وثقافية وفكرية وسياسية واجتماعية بالإضافة الى اللقاءات الأكاديمية وتنظيم مسابقات وفقرات ترفيهية ورياضية.



وأعربت «الكويتية للاستثمار» عن فخرها في رعايتها لهذا المؤتمر الطلابي المتميز، والذي يعتبر أحد أكبر التجمعات الطلابية للكويتيين الدارسين في الخارج، وذلك التزاما منها ضمن استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة اتجاه قطاعي الشباب والتعليم التي دأبت على الالتزام بها منذ سنوات عديده لتعزيز دورها الاجتماعي الناشط في خدمة المجتمع بمختلف فئاته.



ويعتبر المؤتمر السنوي الذي أقيم أيام 24 و25 و26 فبراير تزامنا مع احتفالات الكويت بعيديها الوطني والتحرير وشارك فيه نحو ألفي طالب وطالبة، أحد أكبر تجمعات طلبة الكويت الدارسين في المملكة المتحدة، حيث يلتقي الطلبة من جميع مدن ومناطق المملكة المتحدة ضمن تجمع سنوي وبأجواء وطنية كويتية في العاصمة لندن.