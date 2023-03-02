

منذ انطلاق الحملة المصرفية التوعوية «لنكن على دراية»، بمبادرة من بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت، يواصل بنك برقان مواكبة كل التطورات والتوصيات التي توصي بها الحملة، وذلك من خلال المشاركة كشريك داعم وأساسي عبر التزامه بتسليط الضوء على محاور وتفاصيل الحملة، بما يسهم في رفع مستوى الوعي المصرفي وتعزيز الثقافة المالية بين أفراد المجتمع، وذلك لضمان أمانهم وسلامة بياناتهم المالية والشخصية.



ولا يدخر بنك برقان جهدا في التعريف بمبادئ حملة «لنكن على دراية» خلال كافة الأنشطة والفعاليات التي تندرج ضمن المبادرات التي يشارك في رعايتها أو تنظيمها، إضافة إلى نشر المواد التثقيفية والتوعوية والرسائل الموجهة عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي وقنواته الرقمية المتنوعة، وذلك للوصول إلى أكبر عدد من الأفراد والتأكد من وصولهم إلى المستوى المطلوب والضروري من الوعي المصرفي الذي يحافظ على أمانهم المالي.



وبصدد تعقيبها على الدور الريادي الذي يقوم به البنك في إطار مساندة انتشار الحملة، قالت خلود الفيلي رئيس دائرة التسويق والاتصالات للمجموعة: إن بنك برقان يعتبر المبادرات والفعاليات المجتمعية والمالية منصة مؤثرة في نشر المبادئ الجوهرية لحملة «لنكن على دراية»، وذلك عن طريق مشاركة المواد المطبوعة، والحوارات التثقيفية والتوعوية المباشرة مع الأفراد بهدف مساعدتهم في تجنب الممارسات المالية المشبوهة ومخاطر الاحتيالات المالية الإلكترونية وغيرها. إضافة إلى الحرص على التواصل الإيجابي الفعال مع كل أفراد المجتمع في هذا الخصوص عبر مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الرقمية الخاصة بالبنك، لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم المالية في إطار الحملة، واطلاعهم على أحدث منتجات وخدمات بنك برقان المصرفية المبتكرة التي تضمن أمانهم المالي.



وأضافت: يتبنى بنك برقان دورا فاعلا وأساسيا في القطاع المصرفي المحلي على الصعيد المجتمعي، ويتجلى ذلك بدءا بشعاره الرئيسي، أنت دافعنا، مرورا بكل المساهمات والمبادرات الاجتماعية المهمة التي يشارك في رعايتها أو إطلاقها، كما يسعى برقان لمواكبة أحدث التقنيات، والحلول والخدمات المصرفية في فلك التحول الرقمي، بما يضمن المضي قدما نحو مستقبل مصرفي أكثر ازدهارا، أمانا واستدامة في القطاع المصرفي في الكويت.



وأشادت بالدور الحيوي والمؤثر الذي يقوم به كل من بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت، من خلال ضمان التزام الهيئات والمؤسسات المصرفية في الكويت بمسؤولياتهم الاجتماعية المرتبطة بمحاور حملة «لنكن على دراية»، والمشاركة والإشراف على كل الفعاليات والمبادرات التي من شأنها دعم انتشار الحملة والتأكد من وصولها إلى كل أفراد المجتمع بشكل إيجابي، ما يسهم في خلق بيئة مالية اجتماعية واعية وسليمة.