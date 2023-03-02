أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا ملكيا بتخصيص يوم 11 مارس من كل عام للعلم الوطني يسمى «يوم العلم».



وجاء في نص الأمر الملكي الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس» أمس: «انطلاقا من قيمة العلم الوطني الممتدة عبر تاريخ الدولة السعودية منذ تأسيسها في عام 1139هـ الموافق 1727م، والذي يرمز بشهادة التوحيد التي تتوسطه إلى رسالة السلام والإسلام التي قامت عليها هذه الدولة المباركة ويرمز بالسيف إلى القوة والأنفة وعلو الحكمة والمكانة، وعلى مدى نحو 3 قرون كان هذا العلم شاهدا على حملات توحيد البلاد التي خاضتها الدولة السعودية، واتخذ منه مواطنو ومواطنات هذا الوطن راية للعز شامخة لا تنكس، وإيمانا بما يشكله العلم من أهمية بالغة بوصفه مظهرا من مظاهر الدولة وقوتها وسيادتها ورمزا للتلاحم والائتلاف والوحدة الوطنية».



وأضاف الأمر الملكي: «وحيث إن يوم 27 ذي الحجة 1355هـ الموافق 11 مارس 1937م، هو اليوم الذي أقر فيه الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - العلم بشكله الذي نراه اليوم يرفرف بدلالاته العظيمة التي تشير إلى التوحيد والعدل والقوة والنماء والرخاء.



أمرنا بما هو آت: يكون يوم (11 مارس) من كل عام يوما خاصا بالعلم، باسم (يوم العلم)».



هذا، وتعد الراية التي تحمل العلم، رمزا للعقيدة والوطن ورمزا للشعوب والأمم والأوطان، فكل شيء في الراية له معناه ودلالاته الرمزية مثل «اللون والحجم والزخرفة»، بحسب «العربية.نت» التي أوردت قصة ظهور العلم السعودي ومراحل تطوره المختلفة، إلى أن استوى على ما نراه عليه الآن، شامخا مرفوعا، يمنع تنكيسه لتضمنه كلمة التوحيد، ليظل خفاقا في السماء، وبالقلوب، المليئة بالحب والسلام.



ووفقا للمراجع التاريخية التي استندت إليها «العربية.نت»، فإن علم السعودية الذي تتوسطه عبارة التوحيد «لا إله إلا الله محمد رسول الله» جاء متوارثا من تلك الراية التي كان يحملها حكام آل سعود حين نشرهم للدعوة وتوسيع مناطق نفوذهم إبان الدولة السعودية الأولى، وهي متوارثة مرت بها تطورات عديدة، وهي رمز للحاكم وللدولة معا منذ نشأة الدولة السعودية.



وكانت الراية السعودية في شكلها الأولي خضراء مشغولة من الخز والإبريسم وكتبت عليها عبارة «لا إله إلا الله محمد رسول الله» معقودة على سارية بسيطة واستمرت هكذا في عهد المؤسس الأول محمد بن سعود حتى عهد سعود الكبير وابنه عبدالله بن سعود.



وأشارت المراجع التاريخية إلى ان الراية في عهد الملك عبدالعزيز كانت مستطيلة الشكل وعرضها يساوي ثلثي طولها بينما لونها أخضر يمتد من السارية إلى نهاية الراية، فيما رسمت الشهادتان والسيف المسلول باللون الأبيض وسط مساحته.



واللون الأخضر في الراية السعودية هو رمز إلى رياض الجنة والشهادتان تعبير عن وحدانية الله وأن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، والسيف رمز القوة والعدل والفروسية والدفاع عن مضمون الشهادتين، وعن أمة التوحيد ووطن المسلمين.



وفي يوم 12/1/1357 هـ الموافق 13/3/1938 م صدر نظام رفع العلم بالأمر السامي الكريم رقم 1/4/7 ونشر في الجريدة الرسمية.