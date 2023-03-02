إلهام الفضالة: حب فريق العمل لي نعمة وأتوقع نجاحه

عبدالله الطليحي: مستمتع بالعمل ونتعامل في اللوكيشن بروح الفريق الواحد

شهاب جوهر: اختياري لفريق المسلسل اعتمد على الأخلاق قبل الفن

عبير أحمد: أراهن على نجاح العمل وأتوقع تعاطف الجمهور مع شخصيتي

عبدالرحمن أشكناني: التصوير والكواليس أصعب مما كنت أتخيله

هدى حمدان: أتمنى أن الناس لا تحكم على الممثلين بالظاهر فقط فنحن بشر مثلهم



ياسر العيلة



«النون وما يعلمون»، من الاعمال الدرامية ذات الانتاج الضخم التي يراهن على نجاحها وتصدرها السباق الدرامي في شهر رمضان المقبل، خاصة ان العمل يتناول قصة لم يتم التطرق لها في الاعمال الكويتية من قبل من خلال نص للكاتب الشاب عبدالرحمن اشكناني واخراج حمد البدري وانتاج «دريم بيكتشرز» للفنان شهاب جوهر، العمل يضم نخبة كبيرة من النجوم تتصدرهم النجمة إلهام الفضالة ومعها النجوم شهاب جوهر وعبير احمد وطيف وعبدالله الطليحي وفاطمة الحوسني ورانيا شهاب وحسن المطوع وشبنم وهدى حمدان وسارة العنزي وآخرين.



«الأنباء» زارت موقع تصوير المسلسل والتقت بفريق العمل فيه حيث تحدثوا عن تفاصيل أدوارهم والتي جاءت على النحو التالي:



في البداية، تحدثت نجمة العمل الفنانة إلهام الفضالة قائلة: من اول ما قرأت قصة «النون وما يعلمون» وانا اراها شيء جبار، قصة جديدة لم تتطرق لها الاعمال الكويتية تحديدا من قبل، فيها تشويق، ومع نهاية كل حلقة تجد نفسك تتمنى ان تشاهد الحلقة التي تليها، وفريق العمل جميل.



وعن سبب الحب الكبير الذي يكنه لها كل الفنانين المشاركين في العمل، قالت: ما في سبب، فجميعهم صديقاتي وحبيباتي وبناتي، وانا ولله الحمد اكثر الذين اعمل معهم يحبوني، وهذه ميزة حلوة، ودائما أسمع كل خير منهم في أي مجلس يذكروني فيه.



وحول المنافسة الشديدة بين الاعمال الدرامية في الموسم الرمضاني المقبل، قالت: انا قلت العام الماضي للجمهور يا إما أقدم شيء قوي ورائع او آخذ راحة هذا العام، الى ان اجد نص قوي، ولله الحمد وجدت عند الكاتب المميز عبدالرحمن اشكناني نصوصا جميلة، لدرجة انني اخذت منه نصين.



وأضافت: المميز في اعمال عبدالرحمن انه يقدم شيء مختلف عن الآخرين، وأعد الجمهور بأنهم سيشاهدوني في عمل ضخم وجميل، واحيانا عندما نشاهد اعمالا فنية نقول ان بها مط وتطويل وحشو زائد، وأقولها وبكل ثقة اتحداك ان تجد في هذا العمل مشهد واحد فيه حشو، لأن أحداثه متلاحقة وسريعة تحتاج من المشاهدين لمتابعة وتركيز بشكل دقيق، وانا لا اتكلم في شيء إلا وانا واثقة منه، واتوقع ان يلاقي هذا العمل النجاح واستحسان واعجاب الجمهور به.



وحول الاختلاف في العمل مع المنتج العادي والمنتج الزوج كما في هذا المسلسل، كون المنتج الفنان شهاب جوهر زوجها، قالت ضاحكة: انا هنا مدللة، ويمكنك ان تسأل الجميع انا لا اتعامل بإحساس اني زوجة المنتج، فأنا حالي حال كل الفنانات المشاركات في العمل، والتزم بمواعيد التصوير مثلهم تماما.



منتج وبطل العمل شهاب جوهر تحدث قائلا: الحمد لله رب العالمين، ورغم ضيق الوقت لاقتراب شهر رمضان ولكن الله وفقنا مع فريق عمل جيد من فنانين وفنانات لهم باع طويل في المجال، وجميعهم متعاونون، خاصة ان المبدأ الرئيسي في عملي كجهة انتاج ان تسود اجواء التصوير روح العائلة الواحدة، وهذا ما تحقق هنا، لأن اهم شيء عندي هو الاختيار الصح لفريق العمل، وتركيزي يكون على الاخلاق قبل الفن، وكلنا سعداء بالعمل مع بعضنا البعض، وتجمعنا حالة من الألفة الجميلة.



وعن توقعه للعمل وانه سيكون منافسا قويا لباقي اعمال شهر رمضان، قال: انا اتمنى التوفيق لكل زملائي بلا استثناء، وطالما المنافسة تكون شريفة ستخلق حالة حلوة بين الجميع، وكل منا يحاول تقديم الافضل وتحقيق نسبة مشاهدة عالية.



وأشار الى ان دوره في هذا العمل مختلف، خاصة ان اعماله السابقة كانت «لايت كوميدي»، ولكن هذا العمل مختلف وأحداث دوره بعيدة عن خطوط النجمة إلهام الفضالة مثلما كان يحدث في الاعمال السابقة.



واضاف: أُجسد في هذا العمل شخصية براك، شخص متدين وحكيم يتحكم في زمام الامور مع اخوانه وعائلته.



المخرج حمد البدري تحدث قائلا: الحمد لله، التصوير يسير بالشكل الذي خططنا له، وانجزنا شوطا كبيرا بفضل ان شركة الانتاج وفرت كل ما نحتاجه لإنجاز هذا العمل، بالاضافة لتعاون الفنانين المشاركين بشكل جميل ولم يقصروا في شيء.



بدوره، تحدث مؤلف العمل الكاتب عبدالرحمن اشكناني قائلا: موضوع التصوير والكواليس شيء صعب جدا اكثر مما كنت اتخيله، ومن خلالكم أقول لهم جميعا يعطيكم العافية لكل العاملين أمام وخلف الكاميرا.



وعن حدوث اضافات على نص العمل وقت التصوير، قال: لابد ان تكون هناك اضافات لأن في النهاية دور المخرج ليس تطبيق الورق من دون أن تكون له وجهة نظر، وللأمانة وجدت منه اضافات جميلة على النص والشيء نفسه مع اغلب الفنانين كل واحد منهم قدم شخصيته بإحساسه الخاص.



من جانبها، تحدثت احدى نجمات العمل الفنانة عبير احمد قائلة: كل فريق العمل يراهن على هذا المسلسل بأن يكون بإذن الله من اوائل الاعمال التي ستحقق نجاحا كبيرا خلال شهر رمضان المقبل، لأن العمل جميل جدا ويحتوي على احداث وتفاصيل كثيرة، ودوري فيه مختلف جدا عن أدواري الاخيرة، حيث اجسد فيه شخصية مركبة صعبة، واعتقد ان الجمهور سيتعاطف معها جدا.



الفنان عبدالله الطليحي قال: أنا لا اجامل ابدا، فهناك اعمال تقدمها كبيزنس اصور وآخذ فلوسي وامشي، وهناك اعمال تستمتع بموقع تصويرها، «النون وما يعلمون» واحد منها، لأنني هنا أشعر بأنني بين أصدقائي واخواني، فمثلا الفنان شهاب جوهر صديق مقرب لي والشيء نفسه مع الفنانة إلهام الفضالة والمخرج حمد البدري من اقرب اصدقائي.



من جانبها، قالت الفنانة فاطمة الحوسني: اجسد في العمل شخصية سوسن، وهي شخصية مؤثرة، ولن اذكر تفاصيل الاحداث لأني اريد المشاهدين يتابعون الحلقات بتشويق وماذا سيحدث مع سوسن التي تعد شخصية غريبة علي، فهي ام وليست ام متزوجة وليست متزوجة ولا استطيع ان افصح عن الدور اكثر من ذلك، ولكن اقدر اقول ان العمل فيه ثلاث شخصيات محور احداث المسلسل يدور حولهم، وهن فجر ووحيدة وسوسن.



واضافت الحوسني: أشكر الثقة الكبيرة التي منحوني إياها، من المخرج حمد البدري والفنان شهاب جوهر والكاتب عبدالرحمن اشكناني بالاضافة للنجمة إلهام الفضالة، واقول لهم جميعا شكرا وان شاء الله اكون عند حسن ظنكم.



من جانبها، تحدثت الفنانة رانيا شهاب عن العمل قائلة: اجسد في العمل شخصية حلوة جدا لم اقدمها من قبل، وهي شخصية ليالي التي تعمل مهندسة وتقيم مع امها الفنانة فاطمة الحوسني.



وكشفت أنها عندما عرضت علي الشخصية احببتها وتمسكت بها، لأن بها احداث غير طبيعية، وتعتبر محور الاحداث، والدور بالفعل جديد علي. وأشارت إلى ان المسلسل قصته جبارة وكل حلقة منه تجعل المشاهدين لا يفارقون أي مشهد وينتظرون بشغف موعد الحلقة التالية من كثرة الاحداث. وكشفت انها في هذا العمل ابتعدت عن شخصية المرأة الشريرة التي تخطف الرجال من زوجاتهم.



وتحدثت الفنانة شبنم عن العمل، قائلة: «النون وما يعلمون» مسلسل مميز جدا، خاصة ان كل حلقة من حلقاته ستشهد احداثا ستشكل صدمة للمشاهدين.



واضافت: أجسد في العمل شخصية شجن وهي جريئة وقوية وتعتمد على نفسها وعنيدة وعندما تريد شيء تصل اليه في النهاية.



وأعربت شبنم عن سعادتها بأن تكون جزءا من اسرة «النون وما يعلمون»، وخصت بالذكر الفنانة إلهام الفضالة التي اختارتها لتقديم دورها في المسلسل، وانها تقدر مجهود وتعب كل الفنانين الشباب المشاركين في هذا العمل.



من جانب آخر، تحدثت الفنانة هدى حمدان عن دورها في العمل قائلة: بصراحة «النون وما يعلمون» من اجمل المسلسلات التي شاركت فيها هذا العام، وسعيدة بوجودي مع زملائي الفنانين نجوم الكويت وعلى رأسهم النجوم إلهام الفضالة وشهاب جوهر وطيف وعبير أحمد.



وعن دورها في العمل، قالت: أجسد شخصية هيام التي تعمل ممثلة وتواجه العديد من المشاكل على المستوى الشخصي.



من جانبه قال الفنان الشاب حسن المطوع عن دوره: الحمد لله رب العالمين انه وضعني مع جهة منتجة مثل «دريم بيكتشرز» تحترم الفنان وتقدره وتقدم له كل شيء يجعله مرتاحا في «اللوكيشن»، ووجود نجوم العمل يدعمني ويساعدني، بالاضافة إلى توجيهات المخرج، وأطمن المشاهدين انهم سيشاهدون مسلسلا ممتعا من أول حلقة لآخر حلقة، وان نقدم شيئا يضاف للدراما الكويتية، خاصة انني جديد على هذا المجال ولا توجد عندي تجارب كثيرة، ولكن هذا العمل هو التجربة الاكبر لي.



اما الفنانة الشابة سارة العنزي قالت عن مشاركتها في العمل انها تجسد شخصية أميرة، وهي شخصية تشبه الكثير من النساء، فهي طيبة جدا، ولكن فيها كيد النساء الذي ذكر في القرآن الكريم، واعتقد أن الشخصية ستنال إعجاب المشاهدين.