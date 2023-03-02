

مفرح الشمري



بعد ختام الدورة الرابعة لمهرجان الشارقة للمسرح الخليجي الذي أقيم خلال الفترة من 20 إلى 27 فبراير، لابد من توجيه الشكر الكبير الى صاحب السمو الشيخ د.سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على تأسيسه ورعايته هذا المهرجان منذ 2015 حتى يومنا هذا في «شارقة الإبداع والفكر والثقافة»، شكر يستحقه هذا الرجل الذي لم تشغله مشاغله الكثيرة عن الاهتمام بالمسرح ورجاله وذلك لإيمانه بأن الجمال لايكتمل ولا يتوافر بفن من الفنون بقدر ماهو عليه في المسرح.



شكرا سلطان المسرح والفن والثقافة على رعايتك واحتضانك وتأسيسك هذا المهرجان حتى يقدم من خلاله المسرحيون الخليجيين إبداعاتهم على خشبة المسرح حتى يبقى المسرح الخليجي في تطور وازدهار في ظل الدعم اللامحدود الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ د.سلطان بن محمد القاسمي للمسرحيين الخليجيين من خلال هذا المهرجان الذي يعد تظاهرة مسرحية لامثيل لها في الوطن العربي.



مهرجان المسرح الخليجي صحيح إنه مهرجان للاحتفاء بأهل المسرح في دول مجلس التعاون الشقيقة على أرض «الشارقة الباسمة» لكنه أيضا فرصة لأهل المسرح لتقديم أفكار جديدة ورؤى إخراجية تتماشى مع عاداتنا وتقاليدنا وهويتنا الخليجية حتى يتعرف عليها القريب والبعيد، وحتى يعرف الجميع ان لدينا في دول مجلس التعاون شبابا يمتلكون قدرات فنية لتقديم أفضل العروض التي تتماشى مع هويتنا في ظل التطور التقني الذي نعيشه، وهذا ما يهدف مهرجان المسرح الخليجي الى إبرازه لأهل المسرح في الوطن العربي.



مكرمة صاحب السمو الشيخ د.سلطان بن محمد القاسمي يجب على جميع أهل المسرح في دول الخليج المحافظة عليها لأنها مكرمة سامية من رجل كريم يعشق المسرح والمسرحيين، وذلك حتى يبقى مسرحنا بالخليج منصة لإبراز وتشجيع واحتضان التجارب المسرحية التي تقام هنا وهناك.



فشكرا سلطان المسرح والفن والثقافة على هذه المكرمة، والشكر موصول لرئيس دائرة الثقافة رئيس المهرجان عبدالله العويس ومدير إدارة المسرح مدير المهرجان أحمد بورحيمة، على جهودهما في تذليل جميع الصعوبات أمام المسرحيين الخليجيين وضيوف المهرجان من الوطن العربي للاستمتاع في «شارقة الإبداع».. عساكم على القوة.