يعتزم تطبيق «تيك توك» للفيديوهات القصيرة، الذي يواجه انتقادات على خلفية خطر تسببه في «الإدمان» لدى اليافعين، خلال الأسابيع المقبلة اعتماد آلية تحذير للمستخدمين بعد مرور 60 دقيقة على بدء الاستخدام لجميع من صرحوا بأنهم في سن 18 عاما وما فوق.

وسيتعين عليهم حينها إدخال كلمة سر لمواصلة تصفح الموقع، وفق ما أعلنت «تيك توك». ويمكن تحديد كلمة السر هذه من جانب أحد الوالدين في حال كانوا يعتمدون خدمة الإشراف العائلي على حسابات أبنائهم القصر.



لكن لايزال في إمكان المستخدمين القصر الإدلاء بمعلومات كاذبة بشأن سنهم أو تعطيل هذه الخاصية، كما يحصل على سائر المواقع الإلكترونية.

هذه الخاصية الجديدة التي تضاف إلى آليات تحذير موجودة أصلا، ترمي إلى الاستجابة لشكاوى كثيرة بشأن الازدياد الكبير في الوقت الذي يمضيه المستخدمون القصر على التطبيق، في ظل سهولة هذا الأمر بفعل نسق الفيديوهات القصيرة المقترحة بواسطة خوارزميات تحلل أذواقهم.

وبينت دراسة عالمية حديثة أجرتها «كيوستوديو» سنة 2022 أن القصر يمضون في المعدل ساعة و47 دقيقة يوميا على «تيك توك».