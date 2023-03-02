الحساوي: الكويت سباقة في مدّ يد العون للدول التي تتعرض للكوارث والمحن



أنقرة: أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي عن وصول الطائرة الـ 13 من الجسر الجوي التابعة للقوة الجوية الكويتية محملة بـ 40 طنا من الخيام والبطانيات والمواد الطبية وبطانيات والاغاثية لمواجهة تداعيات كارثة الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا أخيرا إلى مطار «غازي عنتاب».



وقال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي أنور الحساوي، في تصريح لـ«كونا»، إن هذه الدفعة من المساعدات جاءت بتوجيهات سامية من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، وتعكس الدور الإنساني الذي تؤديه الكويت في التخفيف من معاناة الشعوب.



وأضاف الحساوي أن الكويت سباقة في مد يد العون للدول التي تتعرض للكوارث والمحن، مؤكدا أنه منذ اليوم الأول لوقوع الزلزال هبت الكويت قيادة وحكومة وشعبا لدعم تركيا وتقديم المساعدات إلى جميع المتضررين.



وأشار إلى أن الطائرة تحمل 40 طنا من المواد الغذائية والخيام والبطانيات التي تبرع بها أهل الكويت في حملة «الكويت بجانبكم» ويرافقها عدد من المتطوعين.



وذكر أن مواد الإغاثة ستوجه لاستكمال توزيع المساعدات في عدد من المناطق المتضررة جراء الزلزال خلال الأيام القادمة، موضحا أن الجمعية تتابع عن كثب أحوال المتضررين مع المنظمات المعنية بالعمل الإنساني لاسيما الهلال الاحمر التركي.



وشكر الحساوي وزارة الخارجية الكويتية ووزارة الدفاع على سرعة الاستجابة وتسخير جميع الإمكانات من أجل وصول المساعدات بشكل عاجل.