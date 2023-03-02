أعلنت الجمعية الخيرية الكويتية (حفاظ) عن استفادة 498,989 شخص من مشاريعها القرآنية والإنسانية في الكويت و15 دولة خلال عام 2022م جاء ذلك في تقريرها السنوي الذي أصدرته بعنوان "عطاؤكم غير حياتهم".

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية المحامي عبد العزيز الرفاعي في تصريح صحفي: حرصت الجمعية الخيرية الكويتية (حفاظ) على تنوع مشاريعها وبرامجها القرآنية والإغاثية والإنسانية خلال عام 2022م لتغطي جميع الجوانب الإنسانية والخيرية للمحتاجين والمنكوبين في عدد من الدول

وأضاف أنه في مجال خدمة القرآن الكريم، نظمت الجمعية أكثر من 1103 حلقة قرآنية ، استفاد منها 11434 طالباً وطالبة، وفي المجال الخيري والإنساني، بلغ إجمالي عدد المشاريع 807 مشروعاً في 15 دولة ، مشيراً إلى أن إجمالي المستفيدين من جميع المشاريع بلغ أكثر من 498,989 مستفيد ومن أبرز الإنجازات إنشاء قريتين كاملتين للأسر والأيتام.

ولفت الرفاعي إلى أن جمعية حفاظ أنشأت خلال عام 2022 عدد 24 مسجداً ، و7 مراكز قرآنية ومدرستين لتحفيظ القرآن الكريم ، وأنشأت 42 بيت للأسر المتعففة ، بالإضافة إلى تقديم مساعدات مادية ل 9604 أسرة ، وفي مجال مشروعات المياه نفذت الجمعية 309 بئر و760 تنكر مياه ، وفي المجال الصحي نفذت الجمعية 1192 عملية عيون ، وجهزت عدد 2 مركز صحي لعلاج المرضى المحتاجين ، وفي مجال مشروعات إطعام الطعام قدمت الجمعية 2,031 سلة غذائية ، وفي مجال الكسب الحلال قدمت جمعية حفاظ 32 عربـة كهربائيـة و 3 عربـة بيـع الطعام و 203 ماكينـة خياطـة

وتوجه الرفاعي بالشكر لكل المحسنين والداعمين لمشروعات حفاظ، مشيراً إلى أن الجمعية مستمرة في ممارسة دورها من خلال مشروعاتها الخيرية والقرآنية التي يمكن التبرع لها من موقعها على الإنترنت hofath.org.