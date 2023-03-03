التقى نائب وزير الخارجية السفير منصور العتيبي مع سفير المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لدى الكويت السفير صقر أبوشتال، حيث قام بتسليم رسالة خطية موجهة إلى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله من نظيره الأردني أيمن الصفدي تتعلق بالعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في كل المجالات والصعد.



كما التقى نائب وزير الخارجية السفير منصور العتيبي مع سفير جمهورية طاجيكستان لدى الكويت د.زبيدالله زبيدوف، وتم خلال اللقاء بحث عدد من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها في كل المجالات.