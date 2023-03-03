عاطف رمضان



قالت رئيس مكتب شؤون الطلبة في كلية التربية الأساسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي د.أماني الرغيب ان أسبوع مرور مجلس التعاون الخليجي يهدف إلى المساهمة في خفض الحوادث المرورية في دول المجلس من خلال التوعية المرورية لمختلف شرائح المجتمع.



وأضافت الرغيب في تصريح لـ «الأنباء» ان النمو الاقتصادي لأي دولة لا يتحقق إلا من خلال وجود بيئة آمنة.



وأوضحت ان مكتب شؤون الطلبة بنين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لحرصه على المشاركة في القيام بدوره المجتمعي أقام ندوة بعنوان «أسبوع المرور الخليجي» برعاية عمادة شؤون الطلبة في الهيئة د.عبدالكريم العريعر وحضور عميد كلية التربية الأساسية د.فريح العنزي ومساعد العميد للشؤون الأكاديمية د.عبدالله الغصاب ومساعد العميد للشؤون الطلابية في الجهراء د.حنان تقي، وعدد من ضباط وزارة الداخلية.



وأشارت إلى ان هذه الندوة تناولت محاور، منها المسؤول عن المركبة المخالفة وقيادة الدراجة الآلية والباجيات والمركبات المعدة للجر.



ولفتت إلى انه تم خلال الندوة التطرق إلى جلوس الطفل في المقعد الأمامي وكذلك المخالفة المرورية والنقاط المرورية.



وأشارت إلى انه تم خلال الندوة استعراض إحصائيات عن أنواع المخالفات والحملات التي تقيمها وزارة الداخلية فيما يخص الأصوات المزعجة وأيضا الحجز والتحفظ والبلاغات والوفيات.



وقالت الرغيب ان الندوة تناولت موضوع ضوابط القيادة العامة في الطرق السريعة وفي مربع الإشارات او المنطقة المحظورة والوقوف الاضطراري والوقوف في الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة والحوادث البسيطة وأولوية المرور والمناسبات الوطنية.



كما تطرقت الندوة إلى الخدمات الإلكترونية التي توفرها الإدارة العامة للمرور ومنها تطبيق سهل وتقنية منظومة المرور المعمول بها في الكويت وكاميرات الإشارة الضوئية وكاميرا السرعة الثابتة وكاميرا الجيل السادس.