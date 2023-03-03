اجتمع وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله مع وزير خارجية جمهورية أذربيجان الصديقة جيهون بيرموف وذلك على هامش قمة مجموعة الاتصال لحركة عدم الانحياز المنعقدة أعمالها في مدينة باكو، حيث قدم التهنئة لجمهورية أذربيجان لنجاح مؤتمر قمة مجموعة الاتصال لحركة عدم الانحياز والإشادة بمستوى التمثيل العالي والتنظيم والإعداد المتميزين لأعمالها.



كما تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات وعلى كل المستويات، وتمت كذلك مناقشة التطورات على الساحتين الاقليمية والدولية والمستجدات الراهنة للأزمة في أوكرانيا.



كما التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله مع وزير خارجية جمهورية صربيا الصديقة نيكولا سيلاكوفيك. وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وأطر تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات ومناقشة التطورات الأخيرة على الساحتين الاقليمية والدولية والمستجدات الراهنة للأزمة في أوكرانيا.



والتقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله مع وزير خارجية جمهورية أوزبكستان الصديقة فلاديمير نوروف.



وتم خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وأطر تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات الحيوية والهامة ذات الاهتمام المشترك ومناقشة التطورات الاخيرة على الساحتين الإقليمية والدولية ومنها المستجدات الراهنة للأزمة الأوكرانية والأحداث التي تشهدها أفغانستان.