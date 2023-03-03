نقل تبعية مدرسة عائشة الابتدائية في «القبلة» إلى المجلس الوطني

إعادة تخصيص أرض مجمع الشقايا إلى وزارة الكهرباء والماء

بحث إطلاق اسم «قطعة 9» على المنطقة الواقعة في شرق تيماء

ترخيص المبرات في المباني الاستثمارية ..أماكن إعلانية على الطرق

بداح العنزي



يبحث المجلس البلدي في جلسته العادية الاثنين المقبل برئاسة عبدالله المحري توصية اللجنة الفنية بالموافقة على مشروع الواجهة البحرية في الجهراء وكذلك تخصيص أرض لمشروع ترفيهي تعليمي تثقيفي في محافظة الجهراء.



ويتضمن جدول الأعمال التالي:



طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص موقع مسجد ومواقف سيارات بطريق الدائري السابع بجوار محطة الوقود في اتجاه الفنطاس.



اقتراح العضو ناصر الكفيف بشأن تخصيص أرض غرب الصباحية (شرق الأحمدي) إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية.



الاقتراح المقدم من الأعضاء نصار العازمي، ناصر الكفيف، بشأن تخصيص أرض غرب الصباحية (شرق الأحمدي) إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية.



طلب الهيئة العامة للصناعة توطين أنشطة صناعية وخدمية للموقع رقم 11 الذي يمثله الموقع رقم 85 بمنطقة ميناء عبدالله ليكون مجمعا للصناعات المستدامة.



الاقتراح المقدم من العضو ناصر الكفيف، بشأن إنشاء سور نباتي حول مدينة صباح الأحمد السكنية.



طلب شركة ناقلات النفط الكويتية تخصيص موقع لاستغلاله كمخازن ومكاتب وورش ضمن القطاع رقم 12 بمنطقة الفحيحيل مع الاستغناء عن الأرض المخصصة لهم بمنطقة ميناء عبدالله.



طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص مسار للربط بين حوض التجميع رقم 1 بمدينة صباح الأحمد السكنية ومجرور لصرف مياه الأمطار لخدمة المناطق الجنوبية.



طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص طريق لخدمة مستودع الأحمدي للمشتقات البترولية من شارع ميناء الأحمدي الى مستودع الأحمدي للمشتقات البترولية الواقع في منطقة جنوب الأحمدي.



طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع محطة تحويل ثانوية بمنطقة العديلية قطعة 3 موقع رقم 7.



طلب وزارة الأوقاف استقطاع جزء من موقع وزارة الصحة ضمن الشويخ الصحية وذلك لإقامة مسجد.



طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع محطة تحويل ثانوية بأبعاد 12.5م × 16.5م بمنطقة الروضة قطعة رقم 1.



طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع محطة تحويل ثانوية بمنطقة العديلية قطعة رقم 1 موقع مقترح رقم 2.



طلب وزارة الكهرباء تخصيص موقع محطة تحويل ثانوية بمنطقة العديلية قطعة رقم 1 موقع مقترح رقم 3.



طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تغيير موقع محول غير قائم بمنطقة قرطبة قطعة رقم 1.



طلب المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب نقل تبعية مبنى مدرسة عائشة الابتدائية (بنات) سابقا الكائنة بمنطقة القبلة قطعة رقم 14 الى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.



طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع لمحطة تحويل رئيسية بمساحة 3000م2 ضمن منطقة مزارع العبدلي في القطعة 6.



إعادة تخصيص أرض مجمع الشقايا للطاقة المتجددة من معهد الكويت للأبحاث العلمية الى وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.



تعديل المسمى الوصفي لمنطقة شرق تيماء.



طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية نقل موقع المسجد بكبد قطعة 2 الى موقع مقابل القطعة رقم 8.



طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص موقع مسجد ومواقف سيارات بمنطقة العبدلي قطعة 3 بجوار خزانات العبدلي.



الاقتراح المقدم من العضو د.حسن كمال بشأن ترخيص المبرات في المباني الاستثمارية.



الاقتراح المقدم من العضو م.منيرة الأمير، بشأن تخصيص أماكن إعلانية على الطرق العامة والرئيسية لاستخدام الجهات الحكومية، الاقتراح المقدم من العضو م.علياء الفارسي، بشأن نقل وتخصيص موقع جديد للاستعمالات والأنشطة المتواجدة بمنطقة شرق الضجيج وجنوب ضاحية خيطان الجنوبي - شمال القاعة الأميرية في المطار.



الاقتراح المقدم من العضو م.عبداللطيف الدعي بشأن عمل لجنة استشارية مشكلة من مختلف الجهات الحكومية.



الاقتراح المقدم من العضو م.عبداللطيف الدعي بشأن عمل دليل استرشادي شامل لتخصيص الأراضي والقسائم.



سؤال العضو م.عبداللطيف الدعي بشأن تصنيف شركات المقاولات لدى البلدية.



طلب قوة الإطفاء العامة استحداث شارع وعمل مداخل ومخارج أخرى لموقع مركز القصور للإطفاء قطعة 2 لخدمة مشروع مبنى إدارة وقاية مبارك الكبير.



تخصيص موقع محطة تحويل كهرباء ثانوية بأبعاد 12.5 × 16.5 مترا في القطعة رقم 5 بمنطقة أبوفطيرة بديلا لموقع المحطة الثانوية رقم 70 بأبعاد 12.5 × 16.5 مترا الذي يقع في القطعة رقم 6 بمنطقة أبوفطيرة بمحافظة مبارك الكبير.



قرار المجلس البلدي رقم م.ب/م.أ/ل.ك4/ 216/ 15/ 2021د4 بشأن الموافقة على الاقتراح المقدم من عضو المجلس البلدي السابق م.مها البغلي بتخصيص مسارات للدراجات الهوائية لعرض 8 أمتار على الطرق المحيطة بمنطقة صبحان.



الطلب المقدم من عبدالله الكندري بشأن إنشاء مسجد داخل الحديقة العامة بمنطقة المسايل ضمن القطعة رقم 1.



طلب بشأن الموافقة على إصدار ترخيص استثماري ترفيهي للعقار الواقع بمنطقة الفنيطيس قطعة 9 للقسيمة رقم 223.



الاقتراح المقدم من العضو ناصر الكفيف، بشأن إضافة نشاط بنشر وكهرباء بأسواق القرين.