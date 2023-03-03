حظر جمع التبرعات سواء في المقرات أو الأماكن العامة والالتزام باستخدام الوسائل المرخصة المنصوص عليها باللائحة

ضرورة التزام الجمعيات باستخدام الحسابات البنكية الخاصة بها فقط والمعتمدة من قبل الوزارة



بشرى شعبان



كشف مصدر خاص في وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية عن أن إدارة الجمعيات والمبرات الخيرية في الوزارة وضعت الـتـرتـيـبـات والإجـراءات اللازمة لتنظيم المشروع الخاص بجمع التبرعات خلال شهر رمضان المبارك، محددة الضوابط الخاصة التي يتعين على الجمعيات الخيرية المرخص لها جمع التبرعات الالتزام بها.



وقال المصدر ان من ضمن الشروط حظر جمع التبرعات النقدية سواء في المقرات أو الأماكن العامة أو غيرهما مع ضرورة الالتزام بجمع التبرعات باستخدام الوسائل المرخصة المنصوص عليها بلائحة تنظيم جمع التبرعات الصادرة بالقرار الوزاري «128/أ» لسنة 2016 وتعديلاته وهي الـ «كي نت» والـ «أونلاين» والاستقطاعات الـبـنـكـيـة والـتـطبيقات الإلكترونية بالهواتف الذكية وأجهزة الجمع الإلكتروني والرسائل النصية التابعة لشركات الاتصال.



وأوضح المصدر أن من الشروط أيضا حظر جمع التبرعات بأي شكل من الأشكال في الأماكن غير المرخصة في المجمعات التجارية والساحات العامة إلا بعد الحصول على الموافقة من الوزارة مع ضرورة الالتزام بالأماكن والأوقات المحددة لها حسب الجدول الزمني الذي يتم وضعه من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والذي يتم تعميمه على الجمعيات الخيرية.



وشدد المصدر على ضرورة التزام الجمعيات باستخدام الحسابات البنكية الخاصة بالجمعية فقط والمعتمدة من قبل الوزارة وإصدار البطاقة التعريفية لمندوبيها وإبراز الهوية الشخصية لفريق وزارة الشؤون وكتابة تاريخ التبرع واسم المتبرع وكل البيانات بوضوح.



كما شدد على ضرورة ان تلتزم الجمعيات بإعطاء نسخة من الاستقطاع بعد انتهاء تدوين البيانات لكل متبرع ونسخة من الـ «كي نت» بعد انتهاء عملية السحب وكتابة المبالغ المسجلة في الاستقطاع بالأرقام والحروف واعتماد الإعلانات الخاصة بالمشروع قبل نشرها واستخدامها مع الالتزام بتدوين تاريخ بداية الإعلان ونهاية رقم ترخيص المشروع وتدوين جملة منع جمع التبرعات النقدية على الإعلان والالتزام من قبل الجمعيات بقوانين الدولة المزمع تنفيذ المشروع بها بالنسبة للمشاريع الخارجية.



وأكد التوجه الى تركيز العمل على المشاريع الداخلية وأن هناك عملية رصد للإعلانات عبر التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.