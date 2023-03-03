قام الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت د.خالد مهدي بزيارة إلى طلاب الجامعة الأمريكية الدولية يوم الثلاثاء 21 فبراير الماضي، حيث ألقى محاضرة في الحرم الجامعي لمجتمع AIU حول التنمية وآفاق الكويت، وبشكل أكثر تحديدا، رؤية الكويت 2035. وتركز رؤية الكويت 2035 على خلق مسار للكويت لتصبح دولة رائدة ضمن الركائز السبع الأساسية لمستقبل البلاد.



وذكر د.مهدي كيف أن الركائز السبع لخطط التنمية في الكويت، وهي الإدارة العامة الفعالة، ورأس المال البشري الإبداعي، والاقتصاد المتنوع المستدام، والبنية التحتية القوية، والرعاية الصحية الموثوقة، والبيئة المعيشية المستدامة، والمكانة العالمية، تتماشى جميعها مع استراتيجية الأمم المتحدة حول أهداف التنمية المستدامة (SDGs) المستدامة والتي تعرف أيضا باسم الأهداف العالمية، باعتبارها دعوة عالمية للعمل على إنهاء الفقر وحماية الكوكب وضمان تمتع جميع الناس بالسلام والازدهار بحلول عام 2030.