

أسدل الستار مساء الأربعاء على منافسات بطولة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد السنوية الكبرى للرماية، التي نظمها الاتحاد الكويتي للرماية على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد بمشاركة 40 دولة، واستمرت المنافسات على مدار 10 أيام وأقيمت بالتزامن معها كأس آسيا لرماية الشوزن.



وقام بتتويج الأبطال كل من رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للرماية م.دعيج العتيبي وأمين سر الاتحاد البحريني إبراهيم البنعلي وأمين السر المساعد بالاتحاد الكويتي محمد الغربة، والمندوب الفني للبطولة نائب رئيس الاتحاد الإماراتي للرماية حسن بن هدية.



وفي مسابقات اليوم الأخير للناشئين، نجح الرامي الكويتي ضاري المطيري في حصد الميدالية البرونزية ضمن منافسات بطولة آسيا لرماية (تراب) للناشئين، فيما فاز الرامي الكازاخستاني دانيل بوشفيالوف بالميدالية الذهبية ونال الكازاخستاني بوجــــدان كونشينكــو البرونزية. وأبدى م.دعيج العتيبي، سعادته بنجاح بطولة صاحب السمو الأمير الكويت، وكذلك البطولة الآسيوية، مبينا أن الموسم الحالي بدأ بإقامة بطولة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في نوفمبر الماضي، مؤكدا تطلع الجميع للمشاركة في البطولات الدولية المقبلة، والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024 والعمل الجاد حتى نحجز مقاعد للكويت في الأولمبياد، وأن ننافس بقوة في الأولمبياد.