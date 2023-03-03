

هادي العنزي



وصل ظهر أمس وفد منتخبنا الوطني لألعاب القوى للمعاقين، بعد مشاركة ناجحة ومتميزة في بطولتي الشارقة وفزاع الدوليتين، أحرز خلالها أبطال الكويت 19 ميدالية متنوعة (6 ذهبيات، و12 فضية، 1 برونزية)، وكان في استقبالهم الرئيس الفخري لنادي الإرادة الرياضي للمعاقين الشيخة سهيلة الصباح، ونائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة التنافسية بشار عبدالله، ورئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية منصور السرهيد، ورئيس مجلس إدارة النادي الكويتي للمعاقين شافي الهاجري، ورئيس مجلس إدارة نادي الإرادة دعيج الهاجري، وعدد من أولياء أمور اللاعبين واللاعبات.



من جهتها، أبدت الشيخة سهيلة الصباح سعادتها الكبيرة بالإنجاز الذي حققه أبطال الكويت، وقالت لـ «الأنباء»: «الإنجازات الكبيرة للأبطال جاءت نتيجة اجتهاد كبير وعمل متواصل، ونأمل مواصلة التفوق في البطولات المقبلة».



من جانبه، أشاد بشار عبدالله بالإنجاز الكبير الذي حققه أبطال الكويت، وقال لـ «الأنباء»: «سعداء بالأرقام العالمية التي سجلها أبطال الكويت، والمراكز المتقدمة التي ظفروا بها في بطولتين دوليتين، شهدتا مشاركة عالمية واسعة».



وأكد أن وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، ومدير الهيئة العامة للرياضة بالتكليف فيصل اليتيم سيكرمان أبطال الكويت بما يليق والإنجاز الكبير، مضيفا أن «الهيئة» لن تدخر وسعا في دعم جميع أبطال الكويت في مختلف الألعاب.



من جهته، ذكر مدرب منتخب الكويت لألعاب القوى أحمد حربي أن بطولة فزاع الدولية شهدت مشاركة نخبة لاعبي العالم، وقد حققنا أرقاما متميزة، ونأمل أن يتم دعم أبطال المعاقين بالمعسكرات التدريبية لتطوير مستوياتهم الفنية.



وأكد البطل العالمي فيصل سرور أن ما تحقق دافع لمزيد من الإنجازات مستقبلا، «وسنعمل جاهدين لأجل المنافسة في بطولة العالم يوليو المقبل».



وأشار فيصل الراجحي الى أن الظفر بـ 19 ميدالية سيكون مقدمة لمزيد من الإنجازات، ونشكر جميع من ساندنا ودعمنا من أجل الوصول إلى هذا المستوى العالمي.



من جهتها، أبدت ملاك هادي العنزي سعادتها الغامرة بفوزها بفضيتي دفع الجلة ورمي الرمح، وقالت: «المسؤولية علينا كبيرة، ونأمل التوفيق في البطولات المقبلة».