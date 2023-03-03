اعتبر أصحاب دور نشر كويتية مشاركة في فعاليات الدورة الـ 27 لمعرض مسقط الدولي للكتاب أن المعرض «من أهم معارض الكتب على مستوى الوطن العربي ويتميز جمهوره بثقافة عالية ويبحث عن الكتاب الجيد».



وقال صاحب دار «شفق» للنشر والتوزيع الكاتب د.ساجد العبدلي في تصريح لـ «كونا»: ان جمهور معرض مسقط للكتاب متنوع ومن فئات عمرية مختلفة لكنهم يشتركون جميعا بالحس الثقافي الكبير.



وأوضح أن «شفق» تقدم كتبا بعناوين متنوعة، منها كتب في التطوير وفي الإدارة وفي تنمية الذات وكذلك كتب أدبية وروايات وكتب فكرية.



وأشار د.العبدلي الى إصدارات خاصة يشارك بها في المعرض منها «الراقصون تحت المطر» و«كلمة وكلمتين» و«بصحبة كوب من الشاي»، مبينا ان كتبه عبارة عن مقالات تأملية وحول الحياة يحاول من خلالها ان يقدم لغة مبسطة وسلسة هادفا ادخال بعض الناس الى عالم القراءة.



بدوره، قال صاحب دار «مجرة» للنشر والتوزيع الكاتب ناصر بوهندي في تصريح مماثل: ان الدار تشارك لأول مرة في معرض مسقط الدولي للكتاب بإصدارات مختلفة تتنوع بين الأدب والرواية، مبينا ان الدار تتميز بإصداراتها في الأدب الياباني والذي له جمهور كبير جدا.



من جانبه، قال مؤسس دار «نوفا» للنشر والتوزيع الكاتب عبدالوهاب الرفاعي لـ «كونا»: ان الدار تشارك للمرة العاشرة في معرض مسقط للكتاب، مؤكدا حرص الدار على المشاركة الدورية.



وأضاف: لاحظنا شغف الجمهور العماني للقراءة وإقباله على الكتاب، حيث يعتبرون المعرض فعالية ثقافية وترفيهية ووطنية وأجواء المعرض تساعد على حب القراءة.



وقال صاحب دار «خطوة» للتوزيع والنشر الكاتب عبدالله الدليمي: ان الكتاب يحرصون على تواجدهم في هذا المعرض، وذلك بسبب ما يقدمه المعرض من دعم للكتاب الكويتيين بشكل كبير، مؤكدا أن جميع إصداراته تنفذ في كل مرة يشارك فيها في معرض مسقط للكتاب.



وأشار صاحب دار «بوك لاند» للنشر والتوزيع جاسم العمران الى مشاركته للمرة الرابعة في دورات معرض مسقط للكتاب، معتبرا إياها اجمل المشاركات الخارجية للدار، وذلك لتميز الشعب العماني وحبه للقراءة.



وأوضح «لاحظت ان الجمهور العماني يقتني العديد من الكتب المختلفة فيأتي الى دار النشر ويشتري كتبا في الأدب والفن والجريمة والتاريخ والفلسفة والدين، فهو قارئ متنوع ومثقف».



وتشارك 47 دار نشر كويتية في فعاليات الدورة الـ 27 لمعرض مسقط الدولي للكتاب من اصل 826 دار نشر مشاركة من 32 دولة.